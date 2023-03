BBB 23: Perfil de Cara de Sapato se pronuncia após assédio de jogador em mexicana

Quarta-feira, 15, durante a festa do líder do BBB23, Cara de Sapato fez inúmeras ‘investidas’ na mexicana Dania Mendez. A web não perdoou e condenou as atitudes do lutador.

Um perfil comentou, ‘é sério que a Globo vai passar pano pra assédio?’. Outro disse: ‘Sapato e Guimê beberam e cometeram atos criminosos, nunca foi e nunca será culpa da bebida. Next.’ Ainda teve gente que comparou as atitudes de Cara de Sapato com as de Fred e Alface. ‘O tempo inocentar Dr. Fred e Alface. Não é bem eles que são machistas e mau caráter, quero só ver a produção passar esse pano. Assédio e Crime. Não é não’, tweetou.

É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil #BBB23 pic.twitter.com/lLB9Z9DrCL — Alexandre Rodriguez  (@lexandrez) March 16, 2023

Alface bebeu e o máximo que fez foi pedir a Sarah em casamento

Black bebeu, dançou, chorou e dormiu

Gabriel bebeu e se declarou para Bruna



Sapato e Guimê beberam e cometeram atos criminosos, nunca foi e nunca será culpa da bebida. Next. #BBB23 pic.twitter.com/30a0cjTEz6 — joe (@eujoeandrade) March 16, 2023

PARABÉNS SAPATO

Vc conseguiu prova que quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo.



O tempo INOCENTAR Dr. Fred e Alface.

Não é bem eles que são machistas e mau caráter, quero só ver a produção passar esse pano.#bbb23 Assédio e Crime.

NÃO é NÃO pic.twitter.com/xJoYXe4RQh — kamily L13 (@camyllsantts) March 16, 2023

O perfil oficial do participante se pronunciou na manhã desta quinta-feira, 16.

“Sobre a madrugada: Sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família pelos acontecimentos. Quando sair da casa e ver essas imagens, Sapato vai precisar entender o que aconteceu, rever comportamentos, se desculpar e aprender que há limites que não podem ser ultrapassados”.

