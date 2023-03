A madrugada pós-Jogo da Discórdia desta terça-feira, 21, teve uma novidade no BBB 23. Bruna Griphao e Domitila Barros puderam aproveitar um jantar com pizza após ganharem o título de “protagonistas” do programa. O momento rendeu diversas alfinetadas entre as rivais.

Bruna também contou que se descobriu demissexual dentro do BBB. Já Aline Wirley conversou com Sarah Aline sobre decepções que sente com os aliados depois de observar a forma como Bruna, Larissa e Fred tratavam, e tratam, Domitila.





Veja o resumo do que aconteceu na madrugada do BBB 23

Jogo da Discórdia

Sem baldes e gosmas, o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 20, foi mais “tranquilo”. Os brothers sorteavam um adjetivo positivo e outro negativo e tinham que escolher o participante que melhor se encaixava com a palavra.

Eles tinham um minuto para justificar a escolha positiva e dois para falar sobre a escolha negativa. A única a não receber nenhum adjetivo foi Amanda.





Noite acabou em pizza para Bruna e Domitila

Após ganharem o adjetivo de “protagonistas”, Bruna e Domitila receberam um jantar especial com pizza. O papo rendeu diversos apontamentos e críticas, já que a atriz indicou a ativista ao paredão e Domitila contou se sentir perseguida.

A miss criticou a postura da artista e dos aliados. “Você, a Larissa e o Fred me deram o sentimento de que vocês estão acostumados a lidar com pessoas como Domitila para servir ou para entreter, mas não para o combate ‘pau a pau’”, disse.





Aline Wirley se decepciona com aliados após apontamento de Domitila

Aline Wirley se decepciona com aliados após apontamento de Domitila

Depois de ouvir o apontamento de Domitila, Bruna chamou a fala da atriz de “tendenciosa”. Aline Wirley, porém, pontuou que a crítica vem de um “lugar de fala” da ativista. “Por vocês três serem pessoas brancas. E foi a pergunta que eu fiz hoje de manhã para você: onde será que afeta ela? Pode disparar muitos gatilhos, sim”, afirmou.

A cantora chamou Sarah Aline para conversar e se emocionou ao falar sobre o assunto. “É uma sensação de que, talvez, eu não esteja vendo coisas que eu precise ver. [...] Eu estou muito confusa”, disse.

“Tem muita relação, muito afeto, muito carinho. Essas coisas impedem a gente de ter uma percepção. Vir como um peso não é como encarar esse ‘não-saber’”, respondeu Sarah.





Sair ou não sair?

Sair ou não sair?

Fred, que enfrenta o paredão e já confessou ter “perdido o gás” com o BBB após a saída de Larissa, afirmou estar confuso entre querer sair ou ficar no programa.

Em conversa com Amanda, ele disse: “Vou ser 100% sincero: ‘Você quer sair, Fred?’ Não quero sair. ‘Você quer ficar Fred?’ Não quero ficar. Eu também estou confuso, porque, na atual condição, eu não quero ficar”.





Bruna diz que se descobriu demissexual no BBB

Bruna Griphao diz que se descobriu demissexual no BBB 23. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Durante conversa com os brothers, Bruna contou que descobriu mais sobre sua sexualidade no BBB 23. Ela comentou que, para ter relações sexuais, precisa se sentir “amada, acolhida e respeitada”.

Gabriel Santana, que também se identifica como demissexual, explicou mais sobre o espectro. “Existem pessoas que são demissexuais, por exemplo, que só conseguem manter uma relação sexual com uma pessoa que têm admiração, o estímulo sexual começa através da inteligência”, comentou.