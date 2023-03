Nesta terça-feira, 28, a casa do BBB 23 ficou mais vazia. Fred Nicácio deixou o reality show com 62,94% dos votos, o que provocou diversas emoções entre os participantes que restaram na casa.

Enquanto aliados de Cara de Sapato, que também disputava o paredão, comemoraram a permanência do brother, o antigo grupo do médico teve de criar outras estratégias para permanecer no jogo até o final.

Os brothers também aproveitaram para mirar em novos alvos de voto. Dentre os possíveis nomes para enfrentar os próximos paredões, estão Mc Guimê, Marvvila e Bruna Griphao.





Veja o resumo do que aconteceu no BBB 23 durante a madrugada

Fred Nicácio é o sétimo eliminado

O médico foi o escolhido do público para ser o sétimo a deixar a casa. Antes de sair, Nicácio ganhou um discurso de Tadeu Schmidt sobre a passagem dele pelo programa.

“Nada abala esse tanque grandão. Ocupa o espaço, dono de uma confiança tão grande que pode ser vista como arrogância. Mas será que não é mesmo? Em certos momentos, isso te coloca em um tom acima da realidade”, comentou o apresentador.

Fred deixou a casa imitando o gesto de uma coroação e cantando a música Dona de Mim, da cantora Iza.





Quarto Deserto é palco de comemoração

Brothers do Quarto Deserto comemoraram a permanência de Cara de Sapato do BBB 23. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Aliados de Cara de Sapato comemoraram a permanência do brother na casa mais vigiada do Brasil. O lutador havia protagonizado uma briga com o eliminado, o que fez com que o último paredão fosse disputado, em maior parte, entre os dois.

Os participantes gritaram “supera” em referência ao discurso que Tadeu fez ao lutador. “Vou falar claramente com você: supera, relaxa. Você tem a mania de se culpar pelas coisas. No MMA, é lindo falar com o adversário. No BBB, não dá para falar a cada golpe”, disse Schmidt.

Sapato, porém, não deixou de pedir desculpas a Fred Nicácio pela rivalidade no jogo. “Receba todo o meu carinho e amor, irmão. Você representa muito. Espero que você escute o que eu estou dizendo”, declarou.





Retorno de antigas alianças

Os brothers do Quarto Fundo do Mar que restaram na casa resolveram voltar a jogar juntos. O grupo passou por um rompimento após participantes, especialmente Gustavo e Key Alves, expressarem descontentamento com a estratégia.

Com as eliminações, porém, eles decidiram que, daqui para frente, vão decidir votos em conjunto. “Acho que a votação da casa, a gente não pode fazer nada. Acredito que, aqui dentro, ninguém vota em ninguém. A gente tem que tentar ganhar as provas e decidir em quem vai votar”, afirmou Key.





Mc Guimê, Marvvila e Bruna Griphao como alvos

O Quarto Fundo do Mar, então, passou a mirar em novos alvos para garantir a permanência na casa. Em conversa com Marvvila e Sarah Aline, Gabriel Santana declarou que tem Mc Guimê como opção prioritária de voto e o chamou de “general” do Quarto Deserto.

“O Fredão sempre foi uma pessoa que o outro lado considerou um general. Então, teoricamente, o primeiro general caiu”, comentou o ator, que disse que Guimê os impede de traçar alianças com o outro grupo.

Por outro lado, Key Alves revelou que pretende mirar em Bruna Griphao, apesar de também ter o funkeiro como prioridade. “Ela anda o tempo inteiro de nariz empinado, mimada, arrogante”, disse.

Mesmo se aliando ao Quarto Deserto, Ricardo também revelou que pretende votar na atriz. Os dois protagonizaram uma briga na última segunda-feira, 27, que fez com que Key e Nicácio pedissem pela eliminação da atriz após ela atingir o rosto de Amanda.

No Deserto, alguns participantes começam a pensar nas próximas opções. Amanda declarou que pretende votar em Marvvila e disse que a sister está “confortável” no jogo.

“Não se indispõe com ninguém, mas só que na hora que precisa votar, ela vota. Aí depois, vota e fala assim: ‘Votei porque a gente não fala sobre jogo’”, comentou a médica.