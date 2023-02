A primeira festa do Big Brother Brasil 23, na noite da última quarta-feira, 19, rendeu. Sob o comando de Anitta, os participantes se jogaram na pista de dança e protagonizaram alguns beijos na boca. No entanto, a farra não acabou por aí.

Primeira festa teve beijo de Bruna e Gabriel, Key e Gustavo e Fred Nicácio e Gabriel Santana Foto: Reprodução/ Globo

Como anunciado por Tadeu Schmidt ao público, pela primeira vez na história do reality show, brothers e sisters poderão curtir uma festa por três dias consecutivos. Segundo Boninho, a ação é para entrar no clima de Carnaval.

“O sol já está nascendo, a festa ainda está rolando, mas eles não sabem que a festa não vai parar”, contou o diretor da atração, nesta manhã, informando que logo a casa receberá um cooler. Já na sexta-feira (20), a festa Rexona terá “muita surpresa”, com “mais shows e muita diversão”.

Pegação na primeira festa

Logo no começo da festa, Key alertou Gustavo sobre o jogo. A jogadora de vôlei disse que o colega tem muito potencial, mas que precisa se policiar em suas falas.

Posteriormente, o clima esquentou e os dois, que entraram na competição como uma dupla, e o que começou com uma troca de carinho culminou no primeiro beijo do reality.

Durante o show da Anitta, Bruna deu um fora em Gabriel que tentava conseguir um beijo da sister. Porém, a atriz resistiu por pouco tempo e, logo depois, beijou o ex-participante da Casa de Vidro.

O envolvimento preocupou Bruna. Ela decidiu questionar o brother se essa relação poderia interferir no jogo dos dois e fez uma promessa a si mesma:

“Eu não vou deixar eu me interferir em você e você interferir em mim. Não vamos deixar isso tomar a frente do jogo. Tá bom? Combinado?”, acordou o administrador com a carioca.

Fred Nicácio, que possui um relacionamento aberto com o marido fora da casa, já havia comentado com os colegas de confinamento que se sentia atraído por Gabriel Santana.

No bar, longe dos olhos dos outros participantes, o ator trocou um beijo com o médico. Em seguida, ainda declarou: “Qual o nome do seu esposo? Fábio? Quero conhecer ele”.

“Com certeza o Fábio já deve gostar muito de você”, respondeu o médico.