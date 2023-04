A casa está ficando cada vez mais vazia na reta final do BBB 23. Nesta quinta-feira, 13, foi a vez de Cezar Black deixar a competição após somar 48,79% dos votos em um paredão contra Amanda e Aline Wirley.

Seguindo o “modo acelerado” da competição, a Prova do Líder, que ocorreu no mesmo dia, consagrou Domitila Barros na liderança pela primeira vez. A eliminação gerou discussões de novas estratégias entre os brothers. Além disso, agora Ricardo é o último homem restante na casa.





Veja tudo o que aconteceu na madrugada do BBB 23

Paz selada com eliminação

Ricardo e Cezar selaram a paz após a eliminação do enfermeiro. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Cezar foi o escolhido do público para deixar o BBB 23, mas não faltaram elogios ao brother durante a despedida, inclusive de adversários. Bruna Griphao e Aline Wirley abraçaram o enfermeiro e prometeram deixar as diferenças no jogo.

Ricardo, um dos adversários declarados do ex-brother, selou oficialmente a paz com Black. “Você foi um adversário de peso”, declarou o biomédico. “Vamos ser grandes amigos lá fora”, disse o enfermeiro.





Domitila é Líder pela primeira vez

Domitila Barros conquista o líder pela primeira vez na edição. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Depois de muitos paredões, Domitila pode, finalmente, declarar que é Líder no BBB 23. A sister venceu um desafio que exigia agilidade entre os participantes e disputou a segunda fase contra Sarah Aline, Ricardo e Larissa. Ela escolheu Sarah como sua companheira para o VIP.





Qual grupo está mais forte?

Domitila, Sarah e Ricardo, os membros restantes do Quarto Fundo do Mar, demonstraram receio com a força que as adversárias, Bruna, Larissa, Amanda e Aline, podem ter fora do programa.

Ricardo, porém, disse acreditar que o “poder” não será para sempre. “Esse mundo de princesas não dura tanto tempo assim”, analisou.

Do outro lado da casa, as “desérticas” também discutiam sobre o medo de estarem enfrentando adversários fortes. “Agora é muito difícil, [são] três pessoas muito fortes”, declarou Larissa.





Domitila quer paredão apenas de adversárias

Líder da semana, Domitila aproveitou a madrugada para traçar estratégias para proteger a si mesma e aos aliados. Em conversa com Sarah Aline, a sister analisou formas de fazer as “desérticas” votarem entre si. “Mais importante é que nesse paredão saia uma delas”, declarou.





Ricardo é o último homem da casa

Após a eliminação de Cezar Black, Ricardo é, oficialmente, o último homem restante na casa. As sisters analisaram o fato e lembraram que metade do elenco era composto por homens. “Você pode estar muito honrado em ser o único homem que sobreviveu nessa casa. Acho impactante”, elogiou Domitila.