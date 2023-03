BBB 23: Prova do Líder vira Jogo da Discórdia com cantoria, grito e brigas durante a madrugada

Na reta final, as Provas do Líder do BBB 23 estão cada vez mais concorridas e tensas. Na madrugada desta sexta-feira, 31, os brothers tiveram de enfrentar uma prova de resistência em que tinham de apertar um botão enquanto giravam e andavam em uma plataforma.

Quem soltasse o botão, era eliminado. Até o momento da publicação, Ricardo, Fred Nicácio, Cezar Black, Aline Wirley e Bruna Griphao ainda estavam na disputa após 10 horas de prova.

Brothers tiveram que enfrentar uma prova de resistência durante a madrugada do BBB 23. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Inúmeras estratégias tomaram conta do momento, que acabou se tornando um Jogo da Discórdia enquanto os participantes trocavam farpas ao longo da prova. A noite teve cantoria, briga e até ameaça de indicação ao paredão.





Confira o que rolou na madrugada da prova de resistência do BBB 23

Sisters eliminadas nos minutos iniciais

👑 Prova do Líder #BBB23:



Marvvila é a 1ª participante a deixar a #ProvaDoLíder #RedeBBB pic.twitter.com/asytFhh4JA — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2023

A Prova do Líder mal tinha começado e Marvvila foi a primeira a deixar a disputa. A cantora ficou apenas 14 minutos na dinâmica. Ela havia tentado trocar as mãos para apertar o botão, mas escorregou e não conseguiu apertá-lo a tempo, o que gerou a eliminação.

Poucos minutos depois, foi a vez de Amanda perder a chance da liderança. Passados 16 minutos, a médica esqueceu de apertar o botão após o término de uma contagem regressiva que permitia que os brothers ficassem com as mãos livres.





Cantoria e crítica sobre carreira musical

Durante a madrugada, Bruna usou a estratégia de cantar para tentar irritar os brothers. A tática deu certo com Domitila, que não gostou de ouvir a voz da atriz e chegou a alfinetar sua carreira musical.

“Tem certeza que quer tentar a carreira de cantora, Bruna?”, questionou a miss. Bruna, porém, não se importou com o comentário e resolveu cantar ainda mais alto. “Você não gosta da minha voz, estou nem aí”, disse.





Grito de Fred Nicácio

O grito do Fred Nicácio 🗣️🗣️🗣️



Entenda a tática do brother para a Prova do Líder ➡️ https://t.co/CR5Oa6sxBT #BBB23 #RedeBBB #ProvaDoLíder pic.twitter.com/8gwmlt7AKZ — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2023

Fred Nicácio tentou usar a estratégia de gritar para assustar os brothers para que eles soltassem o botão. Antes, ele alertou Domitila: “Quando você ouvir uma voz gritando não tira a mão, fica atenta, vai ser quando estiver bem silêncio”. O plano, porém, não deu certo. O médico gritou, mas ninguém se assustou.





Ameaça de indicação ao paredão

Larissa tentou desestabilizar Ricardo durante uma conversa com Cezar Black. Os brothers protagonizaram uma briga acalorada durante a semana e a expectativa é a de que, caso o biomédico vença a disputa, indique o enfermeiro ao paredão.

“Foca porque você sabe, né? Se outra pessoa ganhar, te coloca no paredão”, provocou a sister, em indireta a Ricardo. Ele, porém, rebateu: “Tem coisas que podem mudar, hein, Lari. O jogo é dinâmico”.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais