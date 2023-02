Boninho confirmou, nesta quarta-feira, 22, que haverá um intercâmbio entre os integrantes do Big Brother Brasil 23 e os participantes La Casa de Los Famosos. O anúncio foi feito nas redes sociais de Ronald Day, presidente da Telemundo, emissora dos Estados Unidos.

“Atenção, Brasil. Quem quer vir de BBB23 Brasil para a casa das celebridades em Telemundo EUA? Você está pronto? Você está pronto? Vamos brincar com essa troca? Vamos trocar celebridades entre os dois shows”, escreveu Day na postagem.

A publicação foi repostada por Boninho. A data da nova dinâmica ainda não foi revelada, porém essa não será a primeira vez que esse intercâmbio entre realities acontece. Relembre os intercâmbios que já aconteceram no BBB:





BBB 19: Alberto Mezzetti

Alberto Mezzetti foi ao 'BBB 9' Foto: Reprodução de vídeo/ Globo Divulgação

Alberto Mezzetti foi o último intercambista a visitar o reality show brasileiro. Ele participou em 2019, após vencer o Grande Fratello, versão italiana do reality, no ano anterior. Alberto foi carinhosamente apelidado de Tarzan e teve uma participação agitada, com direito a flertes na casa.

BBB 17: Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini no 'BBB 17' Foto: João Miguel Júnior/ Globo divulgação

A italiana Elettra veio do reality espanhol Gran Hermano VIP em 2017. Ela também é conhecida por ser neta do fundador da marca de carros Lamborghini. Ao término de sua participação, houve uma prova do líder no Brasil com perguntas sobre Elettra.





BBB 12: Noemi

Noemi Merino no 'BBB 17' Foto: Frederico Rozário/ Globo divulgação

Noemi Merino era uma surfista de 26 anos quando participou do intercâmbio entre o BBB 12 e o Gran Hermano. Noemi é natural de Lanzarote, na Espanha. Ela passou cinco dias no reality show.





BBB 9: Ricardo Venâncio

Ricco no 'BBB 9' Foto: Fabrício Mota/ Globo divulgação

Após vencer a terceira temporada do Big Brother África, Ricardo Venâncio, mais conhecido como Ricco, participou do BBB 9. O angolano ficou quatro dias no confinamento e tentou conquistar a participante Priscila Pires.





BBB 7: Pablo Espósito

Pablo Espósito no 'BBB 7' Foto: Kiko Cabral/ / Globo Divulgação

O argentino Pablo Espósito, que havia participado do Gran Hermano, versão do programa em seu país natal, passou pela casa no BBB 7. Ele teve um envolvimento amoroso rápido com Carolini e causou diversas inimizades na casa.





BBB 1: Sérgio Tavares

Sérgio Tavares participou do 'BBB 1' Foto: Renato Rocha Miranda/ Globo Divulgação

O cabeleireiro Sérgio Tavares Campos nasceu em Angola, mas vivia na França quando foi chamado para participar da 1ª edição da história do BBB, em 2002. Após sua participação no reality, descobriu-se que seu visto estava expirado desde o ano anterior.





Estrangeiros que participaram do Big Brother Brasil

Para além do intercâmbio, a casa mais vigiada no Brasil já recebeu outros participantes de diferentes nacionalidades. Alguns estrangeiros, como Tina, do BBB 23, puderam integrar ao elenco oficial do reality brasileiro. Confira:

BBB 23: Tina

Tina no 'BBB 23' Foto: Reprodução de vídeo/ Globo Divulgação

Neste ano, o time dos pipocas contou com uma angolana na competição. Tina Calamba deixou seu país há oito anos para reconstruir a sua vida no Brasil. A modelo foi a terceira eliminada do reality show.

BBB 18: Kaysar

Kaysar Dadour em 'No Limite' Foto: Reprodução de vídeo/ Globo Divulgação

Kaysar Dadour era refugiado da guerra na Síria quando ingressou ao BBB 18. Sua participação lhe rendeu não somente o título de vice-campeão como também uma carreira de cantor e ator. Em 2021, ele também participou do reality No Limite.

BBB 4: Antonella

Antonela Avellaneda no 'BBB 4' Foto: Jaq Joner/ Globo Divulgação

A argentina Antonela Avellaneda foi uma das 12 participantes que entraram na casa do BBB 4 ao início do programa. No entanto, sua participação não foi marcada por muita sorte e ela acabou sendo a quarta eliminada da competição.