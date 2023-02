BBB 23: Relembre participantes icônicos que não venceram reality, mas fizeram história

O Big Brother Brasil é uma porta de entrada para muitos artistas, jornalistas e influenciadores. Prova disso são participantes icônicos que não venceram o reality show, mas conquistaram diversos trabalhos, parcerias e oportunidades fora da casa.

A lista conta com nomes de peso, como Gil do Vigor, Ana Clara, Grazi Massafera e Sabrina Sato. Relembre:

Gil do Vigor

Gil do Vigor tem o perfil conservador na hora de investir Foto: TV Globo

Participante do BBB 21, Gil do Vigor fez história até ser eliminado contra Juliette Freire e Camilla de Lucas, no último paredão do reality show.

O jeito do economista conquistou o público. Ele protagonizou brigas icônicas, como quando discutiu com Pocah e difundiu o significado da palavra “basculho” (lixo); cantou Harry Styles e virou meme; com Lucas Penteado, protagonizou o primeiro beijo entre homens do programa.

Apesar de terminar em 4º lugar, Gil foi contratado pela TV Globo e fechou parceria publicitária com marcas gigantes, como o banco Santander, a marca de preservativos Olla

Ana Clara

Eva, Ana Clara, Ayrton e Jorge, a família Lima do 'BBB' Foto: Globo / Divulgação

Ana Clara Lima entrou no BBB 18 acompanhada da família e terminou a competição em terceiro lugar com o pai, Ayrton Lima. O carisma dela, no entanto, conquistou uma vaga como apresentadora na Globo.

No reality show, ela ficou conhecida por quebrar um recorde em uma prova de resistência e empatar com Kaysar Dadour. Eles ficaram 43 horas em pé e ambos ganharam um carro - o embate mais longo do programa.

Formada em jornalismo, ela volta ao comando do Rede BBB deste ano.

Grazi Massafera

Dois ex-BBBs que se mantêm em evidência até os dias de hoje são Jean Wyllys e Grazielli Massafera, campeão e vice-campeã da 5ª edição do reality show. Foto: Renato Rocha Miranda / Globo / Divulgação

Grazi Massafera também conquistou o coração do público mesmo terminando o BBB 5 em segundo lugar. A história da artista no programa foi marcada por amizades, momentos de diversão e um romance com Alan Passos.

Depois do reality show, ela virou uma atriz renomada. Acumulou novelas como Páginas da Vida, Verdades Secretas, Bom Sucesso e Travessia - todas na emissora.

Sabrina Sato

Apesar de ser uma das ex-BBBs mais conhecidas atualmente, Sabrina Sato não teve grande sorte no 'BBB 3': ficou apenas na 6ª colocação em sua edição do programa. À época, Sabrina já havia trabalhado como dançarina no 'Domingão do Faustão'. Foto: Renato Rocha Miranda / Globo / Divulgação

Talvez a primeira participante a alcançar a fama depois do BBB, o carisma de Sabrina conquistou o público e diversos trabalhos na televisão.

Ela trabalhou no Pânico na TV!, na Record TV e, atualmente, é contratada da Globo. Neste ano, ela é jurada do Masked Singer Brasil.

Além disso, é uma importante figura do carnaval brasileiro. Rainha de bateria, ela já até desfilou por duas escolas de samba no mesmo dia em estados diferentes - pela Martinho da Vila, no Rio; e Gaviões da Fiel, em São Paulo.

Babu Santana

Babu Santana lançou a playlist após avaliar recomendações dos fãs Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Ator renomado antes mesmo de entrar no reality show, Babu Santana ficou conhecido no BBB 20 por ir a muitos paredões seguidos e ser um alvo na casa. O 4º lugar do programa também fez uma amizade forte com Felipe Prior no programa.

Depois do fim, fechou diversos contratos publicitários, como com a marca de biscoito Oreo, Americanas, Gilettes e mais.

Karol Conká

Karol Conká em ação: críticas a atitudes no programa. Foto: Globo

O maior índice de rejeição da história foi para Karol Conká no BBB 21. Ela foi eliminada com 99,17% dos votos em um paredão com Gil do Vigor e Arthur e bateu o recorde de rejeição em todas as edições do reality do mundo.

Brigas com Camilla de Lucas, Lucas Penteado, Carla Diaz e outros comentários no programa foram os motivos desse resultado.

O “cancelamento” (termo utilizado quando uma pessoa recebe muito ódio na internet) a fez perder trabalhos por um tempo. O Globoplay, no entanto, fez o documentário, A Vida Depois do Tombo, para explicar o comportamento da artista na casa.





Ana Paula Renault

Ana Paula Renault, do 'BBB 16', foi a segunda participante a passar por um paredão falso. Foto: TV Globo

Expulsa do BBB por agredir Renan, Ana Paula Renault era uma das favoritas da 16ª edição. Ficou conhecida por diversas brigas e posicionamentos com os outros participantes.

Ela também voltou de um paredão falso e ficou conhecida por gritar a frase “olha ela” em seu retorno à casa.

Felipe Prior

Felipe Prior é o líder da semana no'Big Brother Brasil 20'. Foto: Instagram/@felipeprior

Felipe Prior foi considerado um grande jogador no BBB 20. Com o bordão “joga y joga”, ele foi eliminado em um paredão histórico com Manu Gavassi e Mari González com 56,73% de rejeição — em uma disputa de mais de um bilhão de votos.

Depois que saiu do programa, ele deu continuidade aos negócios (como sua pizzaria em São Paulo, a Salt ZN) e à carreira de arquiteto.

Marcelo Dourado

No 'BBB 10', Marcelo Dourado, que viria a ser o campeão daquela edição, deu uma declaração equivocada e que precisou ser posteriormente corrigida: "Hétero não pega Aids, isso eu digo porque eu conversei com médicos e eles disseram isso. Um homem transmite para outro homem, mas uma mulher não passa para o homem". Foto: Frederico Rozario / Globo / Divulgação

Marcelo Dourado voltou e venceu o BBB 10, mas foi eliminado no BBB 4 - ou seja, fez história duas vezes na atração.

Considerado o vilão da primeira edição da qual participou com um comportamento explosivo, o lutador e empresário foi indicado pela própria namorada no programa, Juliana, e eliminado com 68% dos votos.

Em julho de 2022, Dourado desabafou no Twitter por ser lembrado como ex-BBB. “Cara*** mano! Não sai uma matéria que não fale de mim que não tenha BBB no meio. Que coisa triste. Mesmo me esforçando, vivo numa fossa infinita de repetição de realidade. Tudo acaba em entretenimento. Socorro, estou preso (no passado)”, disse ele.

Krl mano não sai UMA MATÉRIA que não fale de mim que não tenha bbb no meio.

Que coisa triste. Mesmo me esforçando vivo numa fossa infinita de repetição de realidade. Tudo acaba em entretenimento.

SOCORRO ESTOU PRESO (no passado) — ☠️Marcelo Dourado☠️ (@maktubdourado) July 6, 2022









