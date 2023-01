BBB 23: Rodrigo Mussi fala sobre Key Alves e revela para quem está torcendo

Nesta segunda, 23, Rodrigo Mussi participou do Encontro e comentou sobre o BBB 23, além do acidente que sofreu no ano passado. No programa apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares, o ex-BBB esclareceu se esteve ou não com Key Alves, atual participante do reality, no dia do ocorrido.

Recentemente, a jogadora de vôlei disse no jogo de confinamento que conheceu o ex-brother e que ficaram momentos antes do acidente. Na conversa com Fred e Ricardo, Key afirmou ter mandado uma mensagem para Mussi pedindo para que ele informasse quando estivesse em casa. “Olhei a mensagem e não tinha chego [a mensagem]”, contou ela sobre quando acordou no dia seguinte ao encontro.

Leia também Público cobra posicionamento de Tiago Leifert sobre Gabriel no BBB

👀PLANTÃO BBB | Key Alves contou que estava com o ex-BBB Rodrigo Mussi momentos antes do acidente: "Foi um dos momentos mais pesados que eu vivi”. pic.twitter.com/eF8PkskYHW — BT Mais (@belemtransito) January 18, 2023

Mussi sofreu um grave acidente de carro no fim de março de 2022, em São Paulo, chegando a ficar entre a vida e a morte. “Foi trágico o que aconteceu, logo depois do Big Brother, que realmente mudou a minha vida pra sempre. Eu falo para as pessoas que vi o inferno em vida, porque foi muito difícil”, recordou ele sobre a fatalidade.

Sobre se esteve ou não com a jogadora de vôlei, o ex-BBB já havia comentado ao GShow que os dois se encontraram. “Nos encontramos pela primeira vez na casa dela, e depois fui pra minha casa, peguei um carro de aplicativo, foi quando aconteceu o acidente”. Já no Encontro, ele reafirmou que essa foi a única vez que se viram.

Rodrigo Mussi fala sobre Key Alves no Encontro: “Vi uma vez”



🎥 Reprodução/TV Globopic.twitter.com/ppeER7NclD — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) January 23, 2023

Apesar de ter elogiado o perfil jogador de Key Alves, Rodrigo Mussi declarou que sua torcida no BBB 23 vai para Fred e Larissa. “O Fred eu gosto bastante porque ele é carismático demais. E a Larissa, não é questão de torcida, ela faz a gente torcer pra ela por ser tão inteligente no jogo”, destacou.