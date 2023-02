‘BBB 23’: Saiba quais são as duplas formadas pelo público para a primeira semana de provas

Na primeira semana do Big Brother Brasil 23, os participantes terão que fazer as provas em dupla. Para isso, foi aberta uma votação para que o público formasse os pares que vão estar juntos no início do reality show. O apresentador Tadeu Schmidt fez o anúncio das escolhas dos espectadores neste domingo, 15, durante o Fantástico.

Tadeu Schmidt anunciou neste domingo, 15, as onze duplas que terão que disputar juntas as provas desta primeira semana de reality show Foto: Rede Globo/Paulo Belote

Tadeu explicou que cada participante já vai entrar conectado ao seu par na casa nesta segunda-feira, 16. Eles permanecerão juntos durante uma semana e terão que fazer absolutamente tudo acompanhados.

Atenção! 🚨 Duplas formadas! 🗣️ Você votou e essa é a formação para a primeira semana do #BBB23, anunciada durante o @showdavida! 👀 #RedeBBB pic.twitter.com/PBffR7NKpj — Big Brother Brasil (@bbb) January 16, 2023

Tem mais um detalhe: ao abrir a votação Tadeu destacou que cada dupla deveria ter, obrigatoriamente, um participante “Pipoca”, do grupo de anônimos, e um do “Camarote”, dos famosos. A única exceção é Gabriel e Paula, os vencedores da casa de vidro que formarão um time só de “Pipocas”. Veja abaixo as duplas.

Daqui a pouquinho a gente conhece as duplas do #BBB23! 👀 É já já no @showdavida! #RedeBBB pic.twitter.com/E53TCZLaTn — Big Brother Brasil (@bbb) January 16, 2023

PREPARADOS?😱 Cada dupla vai entrar conectada, grudada! 🗣️ E desse jeito eles vão disputar uma prova valendo IMUNIDADE! O #BBB23 começa amanhã depois de #Travessia, na @tvglobo! #RedeBBB pic.twitter.com/LnO3AnE0if — Big Brother Brasil (@bbb) January 16, 2023

Duplas do BBB 23