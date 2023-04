A madrugada desta segunda-feira, 3, no Big Brother Brasil 23 foi marcada por reflexões sobre o jogo após a formação do paredão. O casal Sarah e Ricardo brigaram em conversa sobre estratégias de voto.

A sister chegou a chamar seu affair na casa de “estressante” em meio a discussão. Além disso, Bruna pôde ver, no quarto do líder, uma conversa da psicóloga que lhe gerou revolta.

A atriz interpretou errado o que Sarah disse no quarto fundo do mar e garantiu que votaria nela na próxima oportunidade. Em outro momento, a artista ainda relembrou a participação de Gabriel Fop no reality, com quem teve uma relação abusiva, e o defendeu em conversa na cozinha.

Veja o resumo da madrugada pós formação do paredão:

DR entre Sarah e Ricardo

Sarah e Ricardo já haviam brigado na semana passada por estalecas na compra do Poder Curinga. Daquela vez, o brother alegou que joga sozinho e não quis ajudar seu affair. Então, agora, a psicóloga voltou a usar o argumento do participante contra ele.

Sarah enfatizou que não irá dar informações sobre o quarto fundo do mar já que Ricardo diz que joga sozinho. “Entendi qual é o seu rolê. Você tá vindo me perguntar o que eu ia fazer, eu ia falar só sobre o meu voto e já tô falando coisas que a gente tinha conversado ali”, disse Sarah, que se exaltou durante a conversa e chegou a chamar o brother de “estressante” ao falar de jogo.

“Não me tira de bobo, não. Você tá me tirando de bobo. Eu só fiz um questionamento”, retruou o integrande do time pipoca.

Ricardo: "... Só fiz uma pergunta: Você quer falar pra mim que vocês jogando em grupo, vocês foram pra guerra sem saber o 1º voto?"

Sarah: "A gente sabia que o 1º voto poderia ser ou na Domitila ou na Marvvila."

Bruna se revolta com Sarah

No quarto do líder, Bruna escutou uma conversa do quarto fundo do mar e se revoltou com o que Sarah disse para Marvvila. Asister entendeu que a psicóloga falava sobre ele, porém não foi o caso.

Sarah disse que só percebeu que poderia votar em Fred Desimpedidos, Larissa e Bruna quando o próprio Fred a indicou para o paredão. A psicóloga ainda comentou que, por sua vez, Alface só “acordou” para o jogo quando entendeu que alguns integrantes do Deserto estavam apontando o dedo para ele.

Sarah, no entanto, nunca citou o nome de Bruna, porém a atriz se revoltou e declarou que pretende votar na colega de confinamento na próxima oportunidade. “Ela é o meu primeiro voto! Para mim, ela ainda não aprendeu a jogar no BBB. Que raiva!”, disse.

Bruna defende Gabriel Fop

Na cozinha, Aline refletiu sobre sua indicação ao paredão. A líder colocou Domitila no paredão e Bruna comparou as atitudes da sister com a de Gabriel Fop.

O ex-participante do reality show foi eliminado após ser acusado de ter comportamentos tóxicos com a atriz. Larissa introdizou o nome do ex-affair de Bruna:

“O Brasil sempre perdoa [o que as pessoas fazem], vemos pelo exemplo do Fop. Nove dias foi suficiente para ele quase ficar aqui na casa”. Então Bruna rebateu: “Mas o Fop nunca se aproveitou desse discurso para nada”.