BBB 23: ‘Se eu falasse como a Bruna, a reação dos outros seria diferente’, diz Cezar após eliminação

Cezar foi o 14º eliminado do Big Brother Brasil 23, na noite desta quinta-feira, 13. O ex-brother participou do Café da Manhã com Eliminado na manhã desta sexta-feira, 14.

Em entrevista no Mais Você, ele avaliou sua participação no reality show da Globo. Cezar comentou sobre seus dois maiores embates: Bruna e Ricardo.

Sobre Alface, ele explicou que, apesar dos conflitos recorrentes, existe a possibilidade dos dois desenvolverem uma amizade fora da casa. “Minha relação com ele sempre foi esse clima ruim, mas acho que aqui fora teremos uma grande amizade e podemos nos encontrar muito ainda”, analisou.

Sobre a última briga com Bruna na casa, em que foi apontado como machista pela sister, Cezar comentou: “Foi pesado, para nós é muito difícil estar muitos dias confinados”, iniciou.

“Eu procurei manter a calma e a Domitila me acalmou muito. Mas, eu sei que se fosse eu falasse como a Bruna, a reação das pessoas seria completamente diferente. A Bruna é chata, porque não sabe ouvir um não, não controla seus impulsos e acaba xingando e magoando todo mundo”, completou.