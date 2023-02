BBB 23: ‘Se eu tivesse mais cautela, talvez ainda estaria na casa’, diz Tina sobre eliminação

Tina foi a terceira eliminada do Big Brother Brasil 23 na noite desta terça-feira, 7, com 54,12% dos votos. A modelo competia na berlinda contra Cezar Black, que recebeu 43,21% dos votos, e Gabriel Santana, que teve apenas 2,67% dos votos.

A ex-sister participou na manhã desta quarta-feira, 8, do Mais Você. Em entrevista a Ana Maria Braga, Tina refletiu sobre o período em que esteve no reality e comentou sobre as desavenças que teve com alguns colegas de confinamento.

Tina no 'Mais Você' Foto: Globo

“Achei que a minha trajetória foi brilhante apesar de já ter sido eliminada. Reconhecer minha imperfeição, minhas vulnerabilidades foi bom e eu acho que o jogo tinha que ser do jeito que foi”, disse.

Na casa, ela era apontada como grosseira por alguns brothers e a angolana explicou que a convivência era difícil por se sentir constantemente à flor da pele.

“A gente não está na nossa zona de conforto lá. Então, isso faz com que alguns traços nossos sejam aflorados e isso pode nos prejudicar. Se eu tivesse mais calma e cautela, talvez eu ainda estaria na casa”, refletiu.