BBB 23: Sem Rafa Kalimann, ‘Rede BBB’ anuncia apresentadores; confira

A Globo anunciou, nesta quarta-feira, 11, as apresentadoras da Rede BBB deste ano. Com estreia do Big Brother Brasil marcada para 16 de janeiro, Rafa Kalimann ficou de fora do time e não vai mais entrevistar os eliminados no quadro Bate-Papo BBB. Rhudson Victor também não apareceu na lista.

Agora, Ana Clara Lima, Jeska Grecco e Vivian Amorim retornam ao comando da Rede BBB. Além delas, a influenciadora e atriz Patrícia Ramos estreia no programa.

Ana Clara e Bruno de Luca continuam no comando do 'BBB - A Eliminação' Foto: Instagram/@anaclaraac

A ex-BBB 18 continua no time da Rede BBB comentando os acontecimentos junto ao público nas ruas e no comando do BBB - A Eliminação, com Bruno De Luca.

“Esse programa já me proporcionou momentos muito especiais. Estou indo agora para o meu quinto ano como apresentadora e eu acho que a cada temporada eu consegui evoluir muito. Eu estou muito feliz, empolgada e acho que vai ser uma excelente edição”, observa Ana Clara.





Patrícia Ramos e Vivian Amorim

Já Patricia, celebra a nova etapa profissional em sua vida e se diz fã do reality show. “Me sinto muito feliz e lisonjeada por receber o convite para fazer parte desse time incrível. Sou muito fã de BBB e sei o quanto o programa mexe com o coração dos espectadores, e a expectativa que a galera tem por mais uma temporada”, comemora.

Com Vivian, que se ausentou por um ano devido ao nascimento de sua filha, Malu, a recém-chegada apresenta o Bate-Papo BBB. O quadro vai ao ar às terças-feiras após a eliminação, no gshow e Globoplay.

Patricia Ramos estreia na 'Rede BBB' Foto: Instagram/@patriciaramos





Jeska Gresco

Apresentadora volta ao podcast BBB Tá On com temas diversos por quatro dias da semana. Às segundas-feiras, o episódio foca na repercussão dos paredões; às terças, o Podcast do Líder é destaque; na quarta, uma entrevista com o eliminado; na sexta, estreia a transmissão ao vivo em vídeo no Globoplay e gshow com Jeska e Patrícia.

