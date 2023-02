BBB 23: Simone Mendes, Felipe Araújo e Menos É Mais são as atrações confirmadas da festa do reality

Nesta sexta, 3, acontece mais uma festa no BBB 23 e o lineup já foi anunciado. Simone Mendes, Felipe Araújo e Menos É Mais se apresentarão na casa mais vigiada do Brasil, misturando sertanejo e pagode.

No caso de Araújo, será a primeira vez que o sertanejo fará um show presencial no reality. Simone cantou em uma festa no BBB 21, mas ao lado de Simaria. Desta vez, a coleguinha ocupará o palco sozinha, já que não faz mais dupla com a irmã e está construindo carreira solo. Por fim, o grupo de pagode agitou o BBB 22 e, agora, volta para animar os moradores da atual temporada.

Em comunicado, a Globo adiantou que a decoração proporcionará aos brothers e às sisters uma verdadeira imersão no universo de um festival. Para isto, haverá sets especiais para fotos, um estúdio para brincarem de apresentadores e uma tela que exibe os melhores momentos dos shows, além de acessórios e outros elementos que dão cara de um grande festival.