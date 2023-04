BBB 23: Sisters se emocionam com VTs de trajetórias, mas equipe de Bruna refaz edição da atriz

O BBB 23 está chegando ao fim e, nesta segunda-feira, 24, a produção do programa preparou uma homenagem especial às finalistas. Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao assistiram e se emocionaram com VTs que resumiram suas trajetórias.

Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao assistiram a VTs sobre suas trajetórias nesta segunda-feira, 24. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Aline foi a primeira a assistir à homenagem e chorou com as músicas escolhidas pela produção, como Maria, Maria, de Milton Nascimento, cantada por ela durante o confinamento. “Estou tão feliz e tão grata por o que eu vivi aqui. [...] Como eu me encontrei, como eu me amei do jeito que eu sou”, declarou.

A equipe da cantora também compartilhou o vídeo nas redes sociais e comemorou a passagem da atriz pelo reality show. “A gente te ama e obrigada por ser tão honesta, jogar limpo e ser só amor”, escreveu na legenda.

Igor Rickli, marido da artista, comentou na postagem e enalteceu Aline. “Como você merece, sendo validada e enaltecida. Tenho muito orgulho da mulher incrível que você é”, disse.

Em seguida, foi a vez de Amanda relembrar a trajetória dela no programa. A edição começou mostrando momentos divertidos da médica, como as danças nas festas, e também retratou a amizade da sister com Cara de Sapato, participante expulso por importunação sexual.

Continua após a publicidade

A médica se emocionou com o VT, dizendo ter “se descoberto” ao longo do programa. “Eu nunca gostei de respeitar nenhum padrão, eu sempre gostei de me respeitar. Espero que eu tenha servido de inspiração para as pessoas aí fora para a gente se aceitar do jeito que a gente é”, declarou.

A equipe da sister também republicou o vídeo nas redes sociais e escreveu um longo texto para homenagear a médica. “Toda história tem um ponto final e a nossa com certeza terá um final feliz. Foram 99 dias, superando medos, aprendendo com os próprios erros, tendo seu caráter testado e subestimado”, disse a legenda.

Por fim, Bruna Griphao assistiu aos momentos mais marcantes do programa. A atriz, porém, demonstrou constrangimento ao assistir as brigas que protagonizou ao longo do reality, especialmente com Ricardo. O vídeo também mostrou as amizades da sister, principalmente a criada com Larissa, sua dupla no início.

Bruna se emocionou e comentou sobre os atritos que fez durante a passagem pelo BBB 23. “Me ver brigando é tenso, mas os momentos bons superam os ruins”, afirmou.

A equipe da atriz, porém, criticou a escolha da produção em destacar as brigas da sister e refez a edição. “Bruna se permitiu entrar no Big Brother Brasil de corpo e alma, e nos encanta por ser quem é — com todas as suas qualidades e sua busca constante em superar e reconhecer suas falhas”, escreveu.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais