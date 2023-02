BBB 23: Spotify divulga sete playlists para momentos ‘de Xepa’ ou ‘de Vip’; confira

Uma das maiores dinâmicas do Big Brother Brasil, a escolha entre os grupos da Xepa e do Vip já foi tema de brigas memoráveis entre os participantes. Conforme as regras, o líder escolhe aliados para curtir as regalias da cozinha, enquanto os brothers da Xepa precisam se virar com alimentos limitados.

O último embate que envolveu essa divisão se deu entre Cezar Black, o líder da semana do BBB 23, e Ricardo. Cezar indicou o rival ao paredão após ser condenado ao castigo do monstro e, consequentemente, perder o direito ao Vip. “Eu queria muito poder passar o meu aniversário, com as pessoas que escolhi, e poder cortar meu bolo”, lamentou na ocasião.

Cezar Black, o líder da semana do BBB 23, teve de retornar à Xepa após o castigo do monstro. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Para animar os dias de Xepa ou curtir uma “festa do líder” com os amigos, o Spotify divulgou, ao Estadão, sete playlists que resumem os sentimentos de estar em um dos maiores realities shows do País.





Louça Infinita

Continua após a publicidade

Para lavar a louça na Xepa, nada melhor do que escutar uma seleção animada de músicas brasileiras. Louça Infinita traz canções que vão de Luan Santana ao grupo Menos é Mais.





Pulando da Cama

Perfeita para os dias em que você acordou na Xepa, Pulando da Cama traz 60 músicas pop animadas para encarar a vida adulta. Nela, é possível encontrar canções de artistas como Harry Styles, Billie Eilish e Taylor Swift.





Creme

Continua após a publicidade

Uma playlist que serve tanto para os momentos de Vip quanto para os de Xepa, Creme traz os gêneros funk, trap e rap. A seleção contém artistas brasileiros como Ludmilla, Orochi e Matuê.





Trapperz Brasil

Se na sua festa do líder não iria faltar trap, Trapperz Brasil é a playlist ideal para ouvir com os amigos. A plataforma de streaming selecionou músicas de artistas como Wiu, Xamã e Mc Cabelinho.





Continua após a publicidade

Hits da Internet

Para aqueles que preferem escutar os hits do TikTok, Hits da Internet é perfeito para curtir o Vip com as músicas que viralizaram nas redes sociais. A playlist tem canções como Lovezinho, Zona De Perigo e Flowers.





Amplifika

Amplifika traz uma seleção de músicas de artistas negros brasileiros. Com mais de duas horas de duração, ela promete animar o Vip com nomes como Mc Poze do Rodo e L7nnon.

Continua após a publicidade





Projeto Verão

Mais uma para quando é preciso ânimo para encarar a Xepa, Projeto Verão traz uma mistura de hits pop nacionais e internacionais. A seleção traz músicas de Dua Lipa, Dennis e Anitta.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais