‘BBB 23′: Tadeu Schmidt indica que prêmio final mudará ao longo da temporada em vídeo com ‘pistas’

A menos de um mês da estreia do BBB 23, o apresentador Tadeu Schmidt apareceu em um vídeo com “pistas” sobre a nova temporada do reality show. Publicado nas redes sociais do programa nesta segunda-feira, 2, o registro mostra Tadeu colocando objetos que indicam o que está por vir em uma mochila.

O apresentador caminha para o segundo ano à frente do programa e, no vídeo, diz que seu “passaporte está pronto há muito tempo”. Ele ainda afirmou que a casa foi inteiramente reformada para o novo ano.

Tadeu Schmidt revelou que prêmio do 'BBB 23' mudará ao longo do programa. Foto: Fábio Rocha/Globo

Além disso, Tadeu revelou que o prêmio final – que somava R$ 1,5 milhão até o BBB 22 – mudará ao longo da temporada. No ano passado, o valor da premiação foi muito discutido, já que diminuiu ao longo dos anos, se considerada a inflação.

O apresentador prometeu que o líder, participante com regalias e o direito a indicar uma pessoa ao paredão, terá “novos poderes” e que o BBB 23 ainda ganhará “jogadas novas”.

Ao final, em tom de mistério, Tadeu afirmou que “as surpresas nunca faltam”. “Eu vou indo porque eu acho que o jogo começa antes do que pensei”, disse, em referência à Casa de Vidro, que acontecerá antes da estreia do reality.

O BBB 23 estreia no dia 16 de janeiro. Diversas novidades já foram confirmadas nas redes oficiais do programa, como uma nova versão funk da música de abertura e um quadro com a ilustradora Rafaella Tuma.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais