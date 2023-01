‘BBB 23′ terá maior prêmio da história do programa; veja histórico de valores

As expectativas para o BBB 23, que estreia no próximo dia 16, estão altas, ainda mais que este será o ano em que os participantes disputarão a maior premiação da história do programa. Nesta quarta-feira, 4, o apresentador Tadeu Schmidt contou a novidade através de um vídeo publicado nas redes sociais do reality show.

O apresentador não revelou a quantia exata, já que, segundo ele, o prêmio mudará ao longo da temporada. “Quanto? Nem que eu quisesse eu poderia responder, só dá para responder depois. Porque, conforme o jogo anda, o prêmio aumenta junto”, revelou Tadeu.

No ano passado, a quantia faturada pelo vencedor foi muito discutida. A premiação permaneceu a mesma por 12 anos, o que fez com que ela diminuísse, se for considerada a inflação.

Em 2022, com o auxílio da Calculadora do Cidadão, do Banco Central, e de fontes do mercado financeiro, o Estadão calculou que o valor faturado por Arthur Aguiar, campeão do ano, chegou a ser menor do que o recebido por Kleber Bambam, primeiro vencedor do reality.

Arthur Aguiar foi o último a receber o prêmio de R$ 1,5 milhão no 'Big Brother Brasil'. Foto: Fabio Rocha / Globo

Conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do Brasil, Bambam chegou a receber R$ 1,7 milhão, se o valor faturado fosse atualizado.

O primeiro vencedor da história, porém, não chegou nem perto de ver R$ 1,5 milhão na conta. O prêmio já foi atualizado ao longo dos anos e, se hoje o foco da quantia se divide com contratos e publicidade, o Big Brother Brasil já significou “virar milionário” apenas com a premiação final.





R$ 500 mil

O reality que vigiava a convivência entre anônimos chegou em terras brasileiras com um valor que chamava a atenção à época: R$ 500 mil. Kleber Bambam foi o primeiro a faturar o prêmio, que permaneceu o mesmo pelas outras três primeiras edições.

Rodrigo Leonel (BBB 2), Dhomini (BBB 3) e Cida dos Santos (BBB 4), a primeira mulher a vencer o programa, também levaram os mesmos R$ 500 mil para casa.





R$ 1 milhão

O BBB 5 já trouxe como proposta a chance de “se tornar um milionário”. Jean Wyllys, o único homem gay a vencer uma edição do reality show, foi o primeiro a ganhar R$ 1 milhão.

O valor permaneceu assim por mais quatro temporadas. Mara Viana (BBB 6), Diego Gasges (BBB 7), Rafinha (BBB 8) e Max Porto (BBB 9) também faturaram o prêmio.





R$ 1,5 milhão

Marcelo Dourado, ganhador do BBB 10, foi o primeiro a levar o valor que mais permaneceu na história do programa: R$ 1,5 milhão. O prêmio continuou o mesmo por 12 edições, com Arthur Aguiar, vencedor do ano passado, sendo o último faturar a quantia.

Maria Melilo (BBB 11), Fael Cordeiro (BBB 12), Fernanda Keulla (BBB 13), Vanessa Mesquita (BBB 14), Cézar Lima (BBB 15), Munik Nunes (BBB 16), Emilly Araújo (BBB 17), Gleici Damasceno (BBB 18), Paula von Sperling (BBB 19), Thelma Assis (BBB 20) e Juliette Freire (BBB 21) também saíram do programa com o valor.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais