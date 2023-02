BBB 23 terá semana turbo com Paredão relâmpago; entenda a dinâmica

A semana turbo do Big Brother Brasil 23 já tem data marcada e promete surpreender os participantes. Conforme anunciado por Tadeu Schmidt ao público na última terça-feira, 21, a dinâmica fará jus ao nome e contará, inclusive, com Paredão relâmpago.

“Ela começa na quinta-feira com o Big Fone tocando à tarde. Quem atender vai ganhar o Poder Supremo. Na própria quinta, teremos uma Prova do Líder ao vivo. Na sequência, a formação de um Paredão relâmpago”, detalhou o apresentador.

Big Fone tocará duas vezes na semana turbo do BBB 23 Foto: Reprodução de vídeo / Globo

Como prometido por ele, mais informações sobre o Poder Supremo e o Paredão relâmpago devem ser anunciadas na transmissão ao vivo do programa nesta quarta-feira, 22.

As novidades da semana não param por aí. “No sábado, a gente tem uma eliminação. Na sequência, ainda no ao vivo, a gente faz mais um Big Fone. Dessa vez, valendo uma imunidade e uma indicação ao Paredão. Na manhã de domingo temos uma prova que vai decidir o novo Líder e o novo Anjo da casa. À noite, no programa ao vivo, formamos um novo Paredão com Prova Bate-Volta. E na terça-feira, sai mais uma pessoa”, finalizou Tadeu.

Detalhes sobre a dinâmica da semana turbo do BBB 23 Foto: Reprodução de vídeo / Globo

