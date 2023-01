BBB 23: Tina ganha primeiro Poder Coringa do reality e terá voto peso 2

Na tarde desta sexta-feira, 20, a produção do Big Brother Brasil 23 revelou aos participantes que Tina ganhou o Poder Coringa da semana e terá um voto com peso 2.

Na primeira semana do reality, os brothers estão jogando em duplas. Com isso, a dupla em que Tina e seu parceiro, MC Guimê, votarem durante a formação do Paredão receberá, na prática, dois votos.

O poder é uma novidade desta edição do programa e pode ser diferente a cada semana. Leva a vantagem quem der o maior lance de estalecas durante o Raio-X, como em um leilão.

A formação da berlinda ocorre neste domingo, 22. Após a Prova do Líder e a vitória da dupla Bruna e Larissa na noite da última quinta, 19, os brothers já começaram a discutir estratégias de jogo e possíveis indicações. Confira aqui como foi a madrugada.