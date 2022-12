‘BBB 23′: Tudo o que sabemos sobre a próxima edição do reality show

O Big Brother Brasil 23 só estreia no dia 16 de janeiro, mas as preparações para a próxima edição do reality show da Rede Globo já são motivo de curiosidade. Boninho, o diretor do programa, fez alguns anúncios nas redes sociais sobre o que o público pode esperar.

Dentre as novidades, ele revelou a volta da Casa de Vidro e uma suposta “lista” de possíveis participantes do camarote (celebridades) para o público votar e escolher quem deve entrar na casa.

Veja o que já sabemos sobre o BBB 23:

Casa de Vidro

A TV Globo confirmou que a nova edição do reality show terá o retorno da Casa de Vidro. Pela primeira vez, a dinâmica ocorrerá antes do início do programa.

Segundo comunicado, ela terá “uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa mais desejada do Brasil”.

Como já feito em outras edições, a casa transparente vai ser montada em um shopping center e poderá ser vista pela televisão e por quem passar pelo local.

‘Lista’ com possíveis participantes

O diretor de núcleo da Rede Globo criou uma lista com possíveis participantes e disse que abrirá uma suposta votação para o público escolher quais celebridades devem entrar no BBB 23. O link para as pessoas votarem ainda não foi divulgado.

Entre as celebridades cotadas está a cantora Wanessa Camargo, que recentemente publicou um vídeo em seu perfil no Instagram dizendo que não participará do programa. Também aparecem Cleo Pires, Samantha Schmütz, Sérgio Loroza, Joelma, Lexa, Rita Von Hunty e a ex-jogadora de basquete Hortência.

Decoração da casa

Boninho compartilhou “spoilers” da nova casa em um vídeo no Instagram. Em meados de dezembro, ele afirmou que a reforma estava prestes a acabar.

Na publicação, ainda que não seja possível ver em detalhes a nova casa, é perceptível a reforma em torno da piscina.

Além disso, a prévia mostra algumas paredes coloridas e até luzes piscantes na nova decoração.

Estreia do programa

O BBB 23 continua sob comando de Tadeu Schmidt, cuja estreia do jornalista a frente do reality show ocorreu na edição de 2022. Ele substituiu Tiago Leifert na época.

Com produção de Mariana Mônaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho, o programa tem estreia prevista para 16 de janeiro do próximo ano.