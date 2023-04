BBB 23: Última madrugada das finalistas teve champanhe, arrependimentos e mais; confira

Após assistirem suas trajetórias durante o Big Brother Brasil 23, Amanda, Aline e Bruna foram presenteadas pela produção do programa com o último cooler da temporada. Aproveitando as poucas horas antes da final, que acontece na noite de desta terça-feira, 25, as sisters celebraram. “Obrigada, obrigada, obrigada!”, disseram, seguido de um grito de guerra e da música Cerol na Mão, do Bonde do Trigrão.

Durante a madrugada, as participantes lembraram que Fred Desimpedidos, 10º eliminado, faz aniversário nesta terça-feira também. “Parabéns, Fredinho”, gritam Bruna e Aline na mesa da cozinha.

“Você achou que a gente não ia lembrar do seu aniversário porque era o dia da final? Mas a gente lembrou! A gente tem muito tempo livre aqui”, continuou a atriz, que logo foi seguida pelas amigas do quarto Deserto.

“Você é muito incrível, Fredinho. Quer as melhores coisas estejam acontecendo aí fora pra você. Seja feliz”, disse a cantora. “Com a Larinha”, completa Amanda sobre Larissa, eliminada na semifinal com 49,98% dos votos. Inclusive, a professora de educação física encontrou o influenciador para celebrar seu aniversário.

Já na área externa da casa, Bruna relembrou que o resultado do pódio poderia ser diferente - isso porque as três aliadas quase se enfrentaram em um dos Paredões. Na ocasião citada, a atriz havia sido indicada pela berlinda pela Líder Sarah Aline. Gabriel Santana acabou sendo o indicado por Amanda, dona do Poder Curinga, e Aline acabou sendo puxada no Contragolpe do ator. A médica foi a mais votada pela casa, mas venceu a prova Bate-Volta e escapou da berlinda.

“E o louco é que, gente, se não fosse aquela dinâmica na semana que a Amanda puxou o Gabriel, e realmente fosse a Marvvila no Bate-Volta, iríamos três. A Marvvila tinha acertado todos e ela falou: ‘nossa, eu ia direto naquele que você acertou”, Bruna comentou. “Se tivesse ido nós três pro Paredão”, a atriz inicia, e Amanda completa dizendo que as três não estariam por lá.

Já Aline comentou sobre o momento que foi chamada de “omissa” por seu comportamento dentro do BBB 23. O fato aconteceu em um Jogo da Discórdia, quando Fred Nicácio disse que cantora era “planta e omissa”. Na semana seguinte, Sarah Aline disse que a artista não se posicionava dentro do reality e que tinha um “jogo seguro de omissão”. Depois, no entanto, a psicóloga se retratou com sister.

“Essa coisa de ser omissa, né? Tudo que eu vivi, todas as marcas que eu trago em mim, eu sempre vi na solidão. Tudo que eu passei na vida, sempre foi quieta, calada”, falou.

BBB 23: Champanhe, arrependimentos e mais: como foi a última madrugada das finalistas

“Tentando me organizar para buscar forças em mim para continuar a seguir. E em terapia, nos meus trabalhos de autoconhecimento. Eu me vi nesse lugar silencioso que é um buraco, um mundo. E lá dentro tem coisas que eu fico com medo, mas é um lugar que chega a ser confortável, que eu sei onde dói, sei o que é, é familiar”, completou.