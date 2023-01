BBB 23: Uso de poder no Quarto Secreto e novidade no prêmio marcam a madrugada de falsa eliminação

Em noite pós-eliminação, o Big Brother Brasil 23 ficou agitado. No entanto, os participantes que permaneceram na casa ainda não sabem que Fred Nicácio e Marília foram escolhidos pelo público para o Quarto Secreto. Na próxima quinta-feira, 26, um deles retornará à casa e seguirá no jogo.

A nova votação para definir oficialmente o primeiro eliminado da edição já está aberta ao público. Apesar da possibilidade de deixar o reality show, Marília e Nicácio comemoraram a ida ao Quarto Secreto e aproveitaram o poder do cômodo, mas abusaram da regalia em poucas horas; entenda e veja tudo o que rolou nesta madrugada no BBB 23:

Chegada ao Quarto Secreto

O Quarto Secreto tá ON! 🤫

O Quarto Secreto tá ON! 🤫

A chegada ao Quarto Secreto, é claro, foi uma grande surpresa. Ao entrar no ambiente, Marília se emocionou e comemorou: “A gente não foi eliminado!”. Nicácio, entretanto, ficou desacreditado da dinâmica, afirmando ser apenas um quarto de lembranças do programa. “Claro que fomos eliminados, amiga. Não pira”, dizia.

Minutos depois, Tadeu explicou a eles a proposta do Paredão Falso. “Agora vocês são adversários diretos”, pontuou o apresentador, que deu aos dois 30 segundos de justificativa de permanência no programa.

Falsos eliminados escutaram as conversas da casa

Assim como no Quarto do Líder, a dinâmica em questão também conta com uma central de controle com acesso às imagens da casa do BBB 23, além de alguns cartões com tempo limitado para escutar o áudio do ambiente.

Empolgados com a regalia, Fred e Marília abusaram do poder, usando em poucas horas todos os cartões disponíveis. Logo, lamentaram a situação. “Queria muito ouvir. Ai, boss, libera mais card”, pediu a maquiadora.

O uso da sala de controle, entretanto, proporcionou algumas reflexões após uma conversa entre Paula e Gabriel. “Entre eles, já existe quebra. Eles não estão firmados, não. Tá tendo intriguinha ali entre eles”, avaliou Marília.

Em outro momento, ao assistir Bruno na casa, Nicácio desabafou sua percepção sobre o participante: “Venenosa. Só pode ser inveja. Bicha má e invejosa. Olha para mim e se sente ameaçado de alguma forma. Está assim de gente assim no mundo.”

Atualização no valor do prêmio do BBB 23

Com a saída de Fred Nicácio e Marília, aumentou o prêmio do BBB 23, o maior da história do programa. Agora, o valor ultrapassa R$ 1,6 milhão.

Vale ressaltar que, com a nova proposta do reality show, a premiação, que iniciou em R$ 1,5 milhão, não tem valor final definido. Semanalmente, o “cofre” ganha R$ 50 mil, além de mais R$ 20 mil adicionados a cada acerto de palpite dos participantes sobre o eliminado do paredão.













Papo sobre os falsos eliminados

💬 Gabriel sobre saída de Fred Nicácio: "E essa eliminação do Fred hoje me dá uma relaxada"



💬 Gabriel sobre saída de Fred Nicácio: "E essa eliminação do Fred hoje me dá uma relaxada"

Em conversa com Paula, Gabriel comemorou a saída do rival: “Essa eliminação do Fred hoje me dá uma relaxada, porque não está tão extremo quanto a gente pensava”.

A colega de confinamento discordou da visão do modelo. Contudo, ele justificou seu pensando, alegando que o público “não sacrificaria” Gustavo e Key (que também estavam no Paredão) “só para salvar Fred”.

Planos para o próximo Paredão

O papo sobre estratégia rolou solto no Quarto do Líder essa madrugada, hein? 👀



O papo sobre estratégia rolou solto no Quarto do Líder essa madrugada, hein? 👀

E os planos para o próximo Paredão já estão a todo vapor. No Quarto Líder, Larissa, Bruna Griphao, Fred e Amanda apontaram Cristian e Domitila Barros como seus alvos nesta semana.

“O Cris, ele se declarou adversário”, pontuou o jornalista, que disse observar a movimentação do brother. “Ele já colou no Guimê, já colou no Gab. É jogador, mas como que a gente vai confiar? Ele chegou pra ‘nós’ e falou ‘eu votaria em pessoas do meu grupo’. Como que você vai confiar num cara desses?”, completou.

Apesar dos motivos, Cristian ficou como a segunda opção do grupo, que votará em Domitila, pois acredita que a participante está fazendo um jogo oposto.

























