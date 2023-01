‘BBB 23’: Veja como foi a entrada dos participantes na casa

O Big Brother Brasil 23 estreou nesta segunda-feira, 16, com muita novidade. Os 22 participantes entraram divididos em duplas e devem permanecer organizados dessa maneira durante uma semana. Cada integrante do par está conectado um com o outro e eles deverão fazer exatamente tudo juntos — inclusive as provas.

Além disso, já de cara os participantes da nova edição foram submetidos a uma prova pela imunidade. A produção do programa divulgou que este ano o prêmio será o mais alto da história do reality e, pensando na movimentação do jogo, uma série de novas dinâmicas foram adotadas. Agora, por exemplo, o líder poderá assistir aos colegas de confinamento e até saber quantas pessoas votaram em seu nome para o paredão.

'Big Brother Brasil 23' estreou na noite desta segunda-feira, 16, sob o comando de Tadeu Schimidt Foto: Globo/Paulo Belote

Os dois primeiros blocos foram de apresentação dos participantes. Aline Wirley, ex-integrante do grupo Rouge, e Bruno Nogueira foram os primeiros a chegarem na casa. Em sua descrição, o brother disse que era conhecido por “Bruno Gaga”, por ser muito fã da diva pop Lady Gaga.

Gabriel, que veio da casa de vidro, rendeu piada nas redes sociais depois de sua apresentação para a casa. Durante sua fala, o brother disse que era “moreno de praia” e que se parecia com uma “piranha”, porque tem “muitos dentes”.

Já Paula, que também veio da casa de vidro e formou dupla com Gabriel, disse que estava no jogo pelo dinheiro e para curtir o momento. Ela também arrancou risadas dos colegas de confinamento quando interrompeu Cezar Black em sua apresentação para perguntar se ele também estava no reality para “beijar na boca”.

A dupla Gabriel Santana e Sarah Aline falaram sobre sexualidade durante a sua apresentação. “Meninos e meninas, eu estou disponível”, disse Gabriel. “Eu também, meninos e meninas”, aproveitou Sarah Aline. A dinâmica de apresentação se seguiu até que todos os 22 participantes da edição se tornaram conhecidos pelo público.

Tadeu Schmidt fez a primeira interação ao vivo com a casa e foi recepcionado pelos participantes com aplausos e animação. O apresentador bateu um papo breve com os brothers e questionou sobre as primeiras impressões quanto aos colegas de confinamento.

Prova de imunidade

O BBB 23 já começou com prova valendo imunidade para a dupla. As duas primeiras duplas eliminadas não participam da Prova do Líder na quinta-feira, 19. Além da imunidade, a dupla que vencer a prova vai ganhar R$ 10 mil reais e 10 anos de Globoplay.

A prova, patrocinada pelo Globplay, mescla agilidade e resistência. Posicionada em seu totem, a dupla deve ficar atenta ao telão e, sempre que aparecer uma das atrações do GloboPlay, a dupla deve apertar rapidamente o botão a sua frente.

A cada rodada, a dupla que bater primeiro pode relaxar por alguns instantes na sala de estar, enquanto isso, os outros participantes seguem para uma sala apertada com consequências. Ao sinal sonoro, todas as duplas voltam para os totens e aguardam o início da próxima rodada. Durante a prova, algumas rodadas são eliminatórias e a última dupla a apertar o botão está fora da disputa.

Conforme explicou Tadeu Schmidt, a primeira semana terá ainda Quarto Secreto e jogo em dupla, incluindo Anjo, Líder e votação.

“O Paredão vai ser em duas etapas, na primeira etapa, na nossa tradicional terça-feira, vocês vão tirar uma dupla da casa, mas essa dupla não vai embora imediatamente, a dupla vai pro Quarto Secreto, onde começa a segunda etapa. A gente vai abrir uma nova votação e aí sim vocês vão eliminar definitivamente uma pessoa, a outra pessoa da dupla volta para o BBB 23″, explicou o apresentador.