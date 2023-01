BBB 23: Veja os participantes anônimos do Pipoca

A estreia do Big Brother Brasil ocorre nesta segunda-feira, 16, mas o anúncio dos participantes já começou. Os primeiros pipocas confirmados no programa são Gabriel e Paula, que passaram pela Casa de Vidro e foram selecionados pelo público.

Além deles, os anônimos Gustavo e Cezar também foram anunciados, assim como os camarotes Fred e Aline Wirley. Conheça os próximos brothers e sisters (irmãos e irmãs, em tradução livre; termo é usado para se referir aos participantes) do reality show:

Gabriel

Gabriel foi selecionado pelo público para entrar no 'BBB' Foto: Globo

Natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Tem 24 anos, mora em Florianópolis e é modelo. Ele trabalhou como administrador, mas largou a carreira para se dedicar à carreira na moda. Tem mais de 50 tatuagens e já ficou com famosas como Anitta e Luísa Sonza.

“Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal”, adianta.

Paula

Paula foi selecionada pelo público para participar do 'BBB 23' Foto: Globo

Natural de Jacundá, no Pará, ela tem 28 anos e é biomédica. Religiosa, disse acreditar que teria uma chance no programa até 2024. É funcionária pública há 8 anos e hoje conseguiu pagar a faculdade do irmão e sustentar a mãe. Diz que seu jeito falante e impaciente pode incomodar as pessoas, mas se considera feliz e alegre.

“Tem gente que quer fama, quer mudar o mundo inteiro; eu só quero esse dinheiro para mudar de vida”, declara.

Assista à chamada de Paula e Gabriel:

Quem da Casa de Vidro vai entrar no #BBB23? 🪟 TEM NA MÃO! Paula, a que não dá conta das coisas e ficar calada, e o Gabriel tá pronto pra falar o que acha que precisa ser falado! #BigDay #RedeBBB pic.twitter.com/bJTqwwEFYx — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 12, 2023

Cezar

Cezar foi anunciado como um dos participantes do grupo Pipoca Foto: Globo

Natural de Salvador, na Bahia, o enfermeiro Cezar tem 34 anos e está solteiro. Atualmente mora em Brasília, onde trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais. Conta que o pai esperava que ele seguisse seus passos na Engenharia, mas que a Enfermagem foi a sua primeira escolha.

“Sou a cara do povo: engraçado, divertido, gosto de estar sempre no meio da roda curtindo. Também sou muito guerreiro e de bem com a vida”, diz. Ele afirma que o que pode tirá-lo do sério no BBB é ser julgado por algo que não fez.

A resenha da Pipoca tá garantida com o Cezar! 🍿 Preparados pro ladinho safado dele? 👀 #BBB23 #BigDay #RedeBBB pic.twitter.com/9HNF3D0zYC — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 12, 2023

Gustavo

O fazendeiro e empresário Gustavo é mais um participante do reality show Foto: Globo

O fazendeiro e empresário Gustavo, de 27 anos, nasceu e cresceu em Sinop, no Mato Grosso, e hoje mora em Primavera do Leste, no mesmo estado. Trabalhou por cinco anos como pedreiro e, com o dinheiro que reuniu, abriu uma empresa no ramo da Construção Civil. Pouco tempo depois, seus pais também se mudaram para a cidade e, hoje, todos trabalham juntos na fazenda da família.

O mato-grossense revela que seu objetivo no jogo é se doar 100% a todos os momentos. “No BBB quero aproveitar, curtir, fazer tudo que tiver de fazer. É um jogo, um desafio para ir até o final, e eu também vou atrás do prêmio. Quem não quer ficar milionário?”, questiona.

O agro é brother e o Gustavo já garantiu a vaga dele! Será que esse peão vai laçar o prêmio? 👀 #BBB23 #BigDay #RedeBBB pic.twitter.com/U2a42b56rV — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 12, 2023

Larissa

Larissa é a nova pipoca anunciada do 'BBB 23' Foto: Globo

Larissa é professora de educação física e tem 24 anos. Natural de Sombrio, em Santa Catarina, ela se mudou para Criciúma para seguir o sonho de morar em uma cidade maior. Cresceu com a mãe e as quatro irmãs e começou a trabalhar cedo para ajudar nas despesas de casa.

Apesar de ter cursado Direito por um período, mudou para Educação Física e, atualmente, é professora em uma escola e atua como personal trainer. “Só tenho paciência com criança mesmo, com adulto não tenho muita”, diz.

“Sou muito alegre, acordo nos 220 volts, e sei que isso pode incomodar muita gente”, afirma ela, que garante ser “meio metida”.

Ricardo

Ricardo é o novo participante do 'BBB 23'

Natural de Aracaju, em Sergipe, Ricardo, de 30 anos, é biomédico, possui mestrado e mora em Ribeirão Preto, em São Paulo. Por lá, trabalha com atendimento aos moradores de periferia.

Ele sonha em cursar medicina e trabalhar como geriatra: “Quero atender e cuidar de idosos como o meu pai”.

Focado no prêmio do BBB, Ricardo se considera competitivo e diz que tem “até estratégia para par ou ímpar”. “Em jogo, sempre dei o sangue”, completa.

Pode avisar que o Ricardo chegou com tudo na Pipoca! O participante garante que dará tudo de si para conquistar as provas 💪 #BBB23 #BigDay #RedeBBB pic.twitter.com/e1SkyYYOTS — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 12, 2023

Sarah Aline

A psicóloga Sarah Aline

Psicóloga e analista de Diversidade, Sarah Aline tem 25 anos e é de Osasco, em São Paulo. A paulista quer mostrar sua personalidade no jogo sem desperdiçar a chance de chegar ao primeiro lugar do Big Brother Brasil.

“O BBB é o sonho da minha vida. Para mim, vale tudo pelo prêmio. Não tem como não ser assim”, avisa aos concorrentes.

Prontos para conhecerem a Sarah? A sister chegou no time dos Pipocas e promete agitar ainda mais a casa 🤩 #BBB23 #BigDay #RedeBBB pic.twitter.com/89Ke9oUt2m — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 12, 2023

Marília

Marilia é a nova participante do grupo Pipoca no 'BBB 23'

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Marília é a nova integrante do grupo Pipoca. Maquiadora e influenciadora, tem 32 anos e mora em Osasco, em São Paulo. Criada pela mãe, ela se casou aos 19 anos e sente orgulho do relacionamento.

Marília se considera destemida, bem-humorada e engraçada. “Porém, quando tem treta, eu não calo a minha boquinha, não. Desde criança, pareço um alto-falante”, diz ela.

Tem mais Pipoca na área! Marília prometeu entregar tudo no #BBB23! 💥 Quem aí já ficou ansioso pra conhecer a participante? 👀 #BigDay #RedeBBB pic.twitter.com/ZMk9FyXQar — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 12, 2023

Cristian

Cristian é empresário e o novo participante do 'BBB 23' Foto: Globo

Empresário no ramo fitness, Cristian tem 32 anos e é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É formado em Educação Física, fez pós-graduação em Nutrição Esportiva e foi morar sozinho - nesta fase que começou a curtir a vida.

“Gosto de liderar e creio que tenho uma boa lábia. Vou jogar para ganhar”, diz Cristian ao eleger seus pontos fortes. Ele também se considera uma pessoa de “visão e iniciativa”.

Quem já quer conhecer o Cristian por aqui? 👀 O brother chegou pra reforçar o time dos Pipocas e diz ser muito competitivo! 🔥 #BBB23 #BigDay #RedeBBB pic.twitter.com/k0DOsORRNP — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 12, 2023

Bruno

Bruno é o novo pipoca do 'BBB 23' Foto: Globo

Com 32 anos, Bruno trabalha como atendente de farmácia. Natural de São José da Laje, cidade de Alagoas, revela que seu sonho é mudar a sua vida e a de sua família.

Sobre sua participação no reality show, garante que não será planta. “Acho a cidade muito pequena para mim porque, uma estrela dessa, minha gente, tem que estar brilhando no Brasil. Vou incendiar aquela casa, me jogar e participar com tudo”, conta.

O Bruno promete se jogar DEMAIS no #BBB23! O que será que vem aí? 🔥 #BigDay #RedeBBB pic.twitter.com/O4rRKwPT49 — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 12, 2023

Tina

Tina é a nova participante do 'BBB 23' Foto: Globo

Natural de Benguela, na Angola, Tina tem 29 anos, é analista de marketing e modelo. Residente de São Paulo, conta que veio ao Brasil há oito anos para estudar Jornalismo — também tem uma pós-graduação em Marketing.

Na infância, consumia cultura brasileira com a mãe e os sete irmãos. Na Angola, foi eleita Miss Benguela em 2012. Além disso, foi casada por oito anos e tem duas filhas.

“Sou brava, não gosto que mexam comigo. Tenho meus momentos de ‘não pise no meu calo’”, diz ela sobre a participação no reality.

Eu já tô ansiosa pra ver a Tina nas festinhas do #BBB23 e vocês? Mais uma pipoca pro time! ✨ #BigDay #RedeBBB pic.twitter.com/NgveUlMZJv — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 12, 2023

Amanda

Amanda é a nova participante anunciada

Médica, Amanda tem 31 anos, nasceu em Astorga, no Paraná. Conta que, durante a pandemia, chegou a ficar 15 dias sem deixar o hospital. Considera que esse foi um período de realização profissional, mas não descarta exercer outros trabalhos, se for necessário – quando precisou ajudar a família, vendeu brigadeiros para complementar a renda.

A médica revela que não resiste a uma fofoquinha e assume que é geniosa: “sou ariana com ascendente em áries”. Diz que consegue deixar o ambiente leve e fazer piada de qualquer situação.

Amanda adianta que está disposta a causar no BBB. “Não tenho medo do que vou encontrar e nem de me mostrar”, declara sobre a própria participação no reality.

Atenção: teremos muitos fofoqueiros na casa! Amanda já contou que é do time das fofoquinhas 😂 #BBB23 #BigDay #RedeBBB pic.twitter.com/rfsr4X86NZ — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 13, 2023

A matéria está em atualização