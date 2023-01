O Big Brother Brasil 2023 começa no dia 16 de janeiro e a Globo está anunciando os brothers e sisters famosos que irão participar desta edição ao longo de toda programação desta quinta-feira, 12.

BBB 23: Conheça os participantes famosos dessa edição Foto: Globo/Divulgação

O Big Day está no comando de Tadeu Schmidt e Ana Clara, que, inclusive, volta para o Rede BBB - Rafa Kalimann ficou de fora do time e não vai mais entrevistar os eliminados no quadro Bate-Papo BBB. Os primeiros participantes da casa que foram anunciados são do time Pipoca, que estavam na Casa de Vidro. O público escolheu Paula, com 60,55%, e Gabriel, com 64,60%, para entrarem no reality.

Veja a lista dos participantes famosos do Camarote do BBB 23.

Aline Wirley, cantora e ex-Rouge

Aline Wirley, 41 anos, nasceu na cidade de São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista, no mesmo estado. Hoje mora no Rio de Janeiro, é casada e tem um filho. Em 2002, depois de vencer um reality musical, tornou-se uma das integrantes da banda Rouge.

Em 2022, participou da segunda temporada do The Masked Singer Brasil e, recentemente, uma reunião do Rouge mobilizou uma legião de fãs, que lotou os shows da banda. “Eu virei, sou e sempre vou ser uma Rouge”, comenta.

Bruna Griphao, atriz

A atriz Bruna Griphao tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. Em 2012, interpretou a personagem Paloma, de Avenida Brasil. Também integrou o elenco de Malhação Casa Cheia, na pele da roqueira Giovana.

Em 2016, deu vida à órfã Carol em Haja Coração e, em 2018, participou da novela Orgulho e Paixão. Seu trabalho mais recente foi na novela Nos Tempos do Imperador, em 2021. Além da atuação, se arrisca em outros campos da arte: desenha, pinta e canta.

“Eu vejo o BBB como o maior desafio da minha vida. É uma oportunidade única, que eu não vou deixar passar”, diz Bruna, que no programa, pretende se jogar nas festas e manter vivo seu espírito competitivo.

Fred, do Desimpedidos

O paulistano Bruno Carneiro Nunes, conhecido como Fred, tem 33 anos, é jornalista, apresentador e influenciador digital. Está solteiro e tem um filho com a empresária Bianca Andrade, participante do BBB 20.

Tentou carreira no futebol até os 22 anos, mas quando percebeu que não conseguiria se profissionalizar encontrou no jornalismo um meio de continuar próximo do esporte. Em 2015, participou de um concurso e foi escolhido para fazer parte do Desimpedidos. Os integrantes do canal o acharam parecido com Fred, ex-jogador do Fluminense, e o apelidaram como tal.

Pelo canal, já cobriu eventos como Copa do Mundo da FIFA, Copa América, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, Jogos Olímpicos Rio 2016 e Florida Cup. Orgulha-se de ter entrevistado Romário e Cristiano Ronaldo.

Domitila Barros

Domitila Barros tem 38 anos e nasceu na comunidade do Morro da Conceição de Recife, em Pernambuco. É modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022.

No BBB, quer ganhar a prova do líder para ter a própria festa durante o reinado, além de sair com o prêmio, que busca para mudar a realidade de sua família. No reality, pretende não decepcionar sua comunidade nem seus sonhos.

“Eu acho que isso vai inspirar muitas outras mulheres que vão assistir ao programa, porque nós, mulheres empoderadas, vamos provar que com autenticidade, muita luta e força de vontade a gente alcança os objetivos”, declara.

Antonio “Cara de Sapato” Jr., lutador de MMA

Antonio Carlos Júnior, mais conhecido como Cara de Sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League), após uma passagem de oito anos pelo UFC (Ultimate Fighting Championship). Tem 32 anos, é de João Pessoa, na Paraíba, mas foi criado em Salvador, na Bahia.

“Eu sempre fui muito organizado, a desorganização me pega um pouco, então às vezes a gente fala verdades em tom de brincadeira. Mas tento sempre conversar”, pontua sobre a convivência.

Fred Nicácio

Nascido no Rio de Janeiro, Fred Nicácio tem 35 anos e é médico, apresentador e fisioterapeuta. Ganhou destaque nas redes por conta da sua profissão e, em 2022, apresentou o Queer Eye Brasil, da Netflix.

“Sou paciente como um vulcão, que aguarda a hora certa para entrar em erupção”, diz ele ao se descrever.

Um dos objetivos de Nicácio com o BBB é mudar a percepção da medicina na sociedade e cultura brasileira. “Eu quero mudar o imaginário coletivo sobre o que é ser médico no Brasil”, comenta.

Key Alves

Natural de Bauru, em São Paulo, Key Alves é jogadora de vôlei e tem 23 anos. Com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, foi campeã e eleita melhor líbero do campeonato sul-americano sub-18 pela seleção brasileira e garantiu o título de campeã paulista pelo Osasco. A carreira no esporte, no entanto, está pausada.

“Em uma treta ou vou estar separando a galera, ou brigando, se for comigo. Eu nunca fico de fora, só comentando, não”, diz ela. “A gente, atleta, nunca quer entrar para só participar. Na minha cabeça aquilo ali é um campeonato”.

Marvvila

Aos 23 anos, Marvvila é natural do Rio de Janeiro. Ex-participante do The Voice Brasil, em 2016, uma de suas músicas mais famosas chama A Pagodeira.

“No Big Brother Brasil, as pessoas podem esperar uma menina muito verdadeira e sonhadora que está indo lá para ganhar, para sair milionária. Uma preta pagodeira que quer mostrar a sua arte e a sua garra”, avisa Marvvila sobre seus objetivos no reality.





Gabriel Santanna

O ator Gabriel Santana tem 23 anos e é natural da capital de São Paulo. Seu primeiro papel em uma telenovela infantil foi aos 13 anos. Na TV Globo, participou da série Carcereiros (2017), de Malhação: Toda Forma de Amar (2019) e do remake de Pantanal (2022).

Na balada, o ator diz que é o mais animado do grupo, mas que também faz o tipo que curte videogame e jogos RPG.

“Sou uma pessoa muito complexa. Sou o cara que você vai encontrar às seis da manhã em um bar, mas também sou o cara que vai ficar jogando RPG com os amigos nerds a noite inteira”, revela.

Mc Guimê

MC Guimê tem 30 anos, é cantor, compositor e é casado com a cantora Lexa. Vem de família humilde de Osasco, em São Paulo. Começou a cantar profissionalmente aos 15 anos, tocando funk. O seu trabalho é uma das principais referências do “funk ostentação”. Sua música País do Futebol chegou à marca de 100 milhões de visualizações no YouTube.

Guimê revela que é cheio de manias, principalmente ligadas à organização. Mas não se considera briguento: “No momento da treta, eu vou ser um pouco ‘coach Guimê’”, brinca.

O cantor afirma que o convite para participar do ‘Big Brother Brasil’ foi uma das coisas mais loucas que aconteceram em sua vida nos últimos tempos. Ficou com medo no início, mas que agora vai até o fim. “Minha meta é ganhar o BBB 23″, avisa.

