BBB 23: Vídeo mostra momento em que Bruna Griphao atinge rosto de Amanda após discussão com Ricardo

O Big Brother Brasil 23 está agitado nesta segunda, 27. Desde o início da tarde a web está de olho em cada detalhe do que está acontecendo no reality, isso porque, tanto os brothers quanto o público, estão pedindo a expulsão de Bruna Griphao após uma discussão com Ricardo Alface, que acabou atingindo até a sister Amanda.

A confusão entre a atriz e o biomédico teve início durante uma ação de um dos patrocinadores do programa. Bruna se irritou com Ricardo após o brother brigar com os participantes para que pudesse usar um dos celulares disponibilizados durante a dinâmica.

Imagens inéditas da treta entre Bruna e Alface pic.twitter.com/zSPMWUT1pG — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 27, 2023

Ao ser puxada por Larissa para longe da discussão, Bruna acertou o rosto de Amanda enquanto gesticulava. A situação provocou um intenso debate na internet sobre uma possível agressão da atriz contra a médica, porém, até aquele momento, sem imagens claras sobre a cena.

Entretanto, internautas publicaram imagens que mostram o instante em que Bruna atinge o rosto de Amanda. Veja:

Momento em que Bruna acerta Amanda pic.twitter.com/cBvO3vrs6a — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 27, 2023

Debate

Continua após a publicidade

Dentro do reality, Key Alves e Fred Nicácio foram os participantes que engrossaram o coro de que Bruna Griphao agrediu Amanda.

Fred e Key pedindo a expulsão da Bruna por bater na cara da Amanda. Gabriel diz que foi apenas reflexo e não com intenção de agredir. #BBB23

pic.twitter.com/8CrJQREiDu — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 27, 2023

Entretanto, apesar da rixa com a atriz, Ricardo Alface destacou que a atitude não foi intencional.