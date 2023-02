BBB 23: Volta de Fred Nicácio e Prova do Líder preocupam os participantes durante a madrugada

Fred Nicácio levou a melhor na votação do público e, por isso, deixou o Quarto Secreto direto para a Prova do Líder do Big Brother Brasil 23, na noite da última quinta-feira, 26. Marília, então, foi a primeira eliminada da edição, com 52,7% dos votos.

O médico votou de surpresa para a casa, escondido em um carro, estacionado na área externa. Após os dummies retirarem a capa do veículo, Nicácio desceu comemorando: “Aqui é o meu lugar! (...) O Príncipe voltou coroado”.

Apesar da felicidade do participante e seus aliados, o retorno mexeu com a casa, especialmente com Gabriel; veja tudo o que rolou durante esta madrugada no BBB 23.

Veto da Prova do Líder

A volta do Quarto Secreto deu a Fred Nicácio o direito de vetar um participante da dinâmica. O brother escolheu Gabriel para ficar fora da disputa. No entanto, o modelo não foi o único a não participar.

Antes de começar a prova, as últimas líderes, Bruna Griphao e Larissa, também puderam vetar quatro pessoas da disputa. Donas do “Poder do Não”, elas escolheram Domitila, Cezar, Gabriel Santana e Cristian.

Gabriel lamenta volta de Fred Nicácio

Gabriel, declaradamente um dos principais adversários do médico no jogo, ficou frustrado com sua volta e, principalmente, pelo veto na Prova do Líder.

Na área externa, o modelo desabafou. “Prefiro até não comentar. O cara vai para o Paredão, volta imune e veta ainda. E joga a Prova do Líder”, lamentou preocupado.

Segundo Líder do BBB 23

Cara de Sapato e Amanda conquistaram juntos a segunda Prova do Líder da edição, mas só havia uma vaga na liderança, que foi decidida na sorte. O brother foi mais sortudo e garantiu além do título da semana, um carro. Já Amanda ficou com a imunidade.

A Prova do Líder ocorreu em duas etapas. Na primeira rodada, participaram as duplas: MC Guimê e Paula, Larissa e Fred, Amanda e Cara de Sapato e Aline e Bruno. Com agilidade, eles precisavam acertar o alvo para liberar as peças de um quebra-cabeça, enquanto o outro integrante corria para montar a sequência correta.

Já na segunda rodada, que ocorreu com a mesma dinâmica, participaram Key Alves e Gustavo, Bruna Griphao e Fred Nicácio, Ricardo e Tina e Sarah Aline e Marvvila. Os primeiros a apertar o botão foram Tina e Ricardo, mas a montagem foi feita de forma incorreta. Assim, Gustavo e Key se classificaram para a final da prova.

As duplas que venceram suas respectivas rodadas disputaram, então, a grande final. Amanda e Cara de Sapato foram mais rápidos na montagem do quebra-cabeça e conquistaram a vitória.

Divisão entre VIP e Xepa

Os escolhidos para o VIP do Líder Cara de Sapato são:



- Amanda

- Bruno

- Aline Wirley

- Fred

- MC Guimê

- Larissa

- Paula



Depois de vencer a segunda Prova do Líder do BBB 23, Cara de Sapato precisou dividir os participantes entre VIP e Xepa. Ele teve direto a sete pulseiras.

Os escolhidos pelo Líder para integrar o VIP e ter mais mordomia na cozinha da casa foram Amanda, Bruno, Aline Wirley, Fred, MC Guimê, Larissa e Paula.

Já na Xepa ficaram: Bruna Griphao, Domitila Barros, Fred Nicácio, Marvvila, Key Alves, Gabriel Santana, Gabriel, Tina, Cristian, Cezar, Gustavo, Ricardo e Sarah Aline.

Bruna, entretanto, não gostou de ser excluída pelo atleta e, dizendo ser “brincadeira”, falou a ele algumas vezes que foi ingratidão não retribuí-la com o VIP da última semana. “Isso é motivo de voto, só que você está no Líder”, declarou a atriz.

Informações do Quarto Secreto

Embora tenha usado todos os cartões que davam acesso limitado aos áudios da casa logo no primeiro dia de Quarto Secreto, Fred Nicácio pôde ouvir algumas coisas que considerou suficiente para formar sua opinião sobre determinados participantes. De volta a casa, tais informações foram assunto.

Como sugestão de Sarah, o médico reuniu alguns amigos para contar os detalhes antes que o VIP fosse para o Quarto do Líder e tivesse acesso às falas do grupo (Domitila, Key Alves, Cezar, Cristian, Gabriel Santana e Gustavo).

Entre as informações do Quarto Secreto, Nicácio destacou a divisão dos membros do Quarto Deserto e Gabriel como o possível alvo de seu grupo. Agora, a estratégia do médico é se aproximar de Fred e Larissa para juntar votos contra o modelo.

“Não é trocar de lado, é votar no Gabriel. Esquece lado, é o Gabriel, eles votam no Gabriel. Aqui somos nove, com mais Fred e Larissa, são onze votos. Gabriel vai pela casa”, planejou.

Estratégia do Líder

Na sala, o novo Líder e seus aliados também planejaram o próximo Paredão. Cara de Sapato, então, foi certeiro em sua decisão da semana: “Eu vou botar o Cris ou o Black (Cezar)”.

Na conversa, Ricardo se declarou focado na Prova do Anjo, com esperança do título ser autoimune. “Sei que amanhã eu vou pegar esse Anjo. Eu vou pegar essa parada, vou dar o meu sangue”, almejou.





