BBB 23: Web acusa Bruno Gaga de assediar Gabriel Santana; assessorias dos brothers se manifestam

As assessorias de Gabriel Santana e Bruno Rodrigues se manifestaram neste sábado, 11, sobre o episódio ocorrido durante a festa desta sexta, 10, no BBB 23. Internautas acusam Gaga, apelido do atendente de farmácia no reality, de assediar o colega de confinamento.

Nas imagens, é possível ver Gabriel sendo agarrado por Bruno, enquanto o brother tenta beijá-lo sem seu consentimento. “Gostoso”, disse Rodrigues. “Vamos com calma, Gaga. Estou pedindo calma. O Gaga é uma safada”, respondeu o ator visivelmente constrangido e saindo dos braços de Bruno.

Paula, que estava ao lado, avisou o brother que a produção estava chamando sua atenção pelo comportamento. “Bruno, atenção”, alerta a sister olhando para uma das TVs da casa, porém a câmera não mostra a mensagem. “Mentira. A pessoa não pode nem ser ‘quenga’ nesse programa”, retruca ele.

Repercussão

O fato foi bastante comentado e repudiado na internet durante o dia, sendo que muitos marcaram os perfis de Boninho e do BBB com o intuito de pedir a expulsão de Bruno do reality.

Minha opinião q NINGUÉM pediu, mas quero falar!

Repúdio

Nas redes sociais, a equipe do intérprete do Mosca, em Chiquititas, se pronunciou contra as atitudes de Gaga. “Durante a festa de ontem, vimos um comportamento bastante problemático, infelizmente, já está se tornando um padrão. Nós, da Equipe Gabriel Santana, tornamos pública nossa insatisfação diante do comportamento do participante Bruno Nogueira com o Gabriel nas últimas festas”, diz o comunicado.

A assessoria lembrou que no primeiro dia do programa, durante a apresentação de cada participante na sala, Gabriel afirmou estar disponível tanto para meninas quanto meninos, mas que há uma diferença entre estar disponível e à disposição. “O ‘não’ se dá de várias formas e, uma delas, é o constrangimento que Gabriel demonstra quando, mesmo que educadamente e tentando levar de uma forma leve, pede que o brother pare de tentar beijá-lo e agarrá-lo”, reforça a nota, que classifica a situação como “constrangedora e desnecessária para ambas as partes”.

A equipe responsável pela comunicação de Bruno Gaga pediu desculpas pelo comportamento do brother. “A equipe de Bruno vem a público pedir desculpas pelo comportamento do brother dentro da casa. Também reforçamos que ‘não é não’ independente do lugar, gênero ou situação. Nossas sinceras desculpas ao Gabriel Santana e sua equipe”, escreveu.

