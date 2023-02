BBB 23: Web pede expulsão de Larissa após festa; entenda o que aconteceu

Após a festa do líder Gustavo no Big Brother Brasil 23, a tag Larissa expulsa está entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta quinta-feira, 9. O comportamento da sister com Bruna foi comparado com Hariany e Paula, do BBB 19.

Na madrugada, após a festa, Bruna decide cutucar o bumbum de Larissa, que estava deitada com Fred na cama do Quarto Deserto. A amiga não gostou e deu um tapa na atriz.

Apesar dos três rirem com a situação, a atitude foi apontada como agressão pelos internautas, que relembraram a expulsão de Hariany.

Na época, ela e Paula estavam discutindo embriagadas e Hariany empurrou a colega de confinamento. Isso gerou a expulsão da ex-sister.

No Twitter, a opinião dos espectadores se dividiu entre quem defendesse a expulsão de Larissa e quem defenda que foi apenas um reflexo e uma brincadeira. A Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto. Confira as reações na web:

@boninho @tadeuschmidt por muito menos a hariane foi expulsa né? Maria tbm !

Direitos iguais ou Larissa e privilegiada mesmo ?

Queremos resposta

LARISSA EXPULSA pic.twitter.com/2mroyZueEc — Edjane Sousa (@EdjaneSousa16) February 9, 2023

Se a Hariany, Ana Paula foi expulsa… essa aí também tem que ser, nada mais justo



LARISSA EXPULSA pic.twitter.com/34W21TvzHO — dani 🔗 (@umadaniii_) February 9, 2023

Olha o tapao que a larissa deu na bruna, isso pra mim é agressão



LARISSA EXPULSA #BBB23 pic.twitter.com/vetLnaLw6g — ؘ (@oppscausey) February 9, 2023

O povo achando que a Larissa vai ser expulsa por agressão socorro gaheigeahgag

Fred tacou uma toalha com bem mais força na cara do Alface e a produção entendeu que foi brincadeira. (Aliás ninguém pediu expulsão)

Agora só porque foi a Larissa fã iludido da Keynga acha q é agressão — Timmy (@ToothyEGO) February 9, 2023

A produção analisa todo o contexto gente, óbvio que a Larissa não vai ser expulsa, ano passado a Maria foi porque claramente foi num momento de irá dela e a Hariany com a Paula estavam discutindo, a situação de ontem é literalmente duas amigas bebadas brincando — ؘ (@kjdisidio) February 9, 2023