BBB 24: Após punições, brothers recebem kit do Tá Com Nada; confira o que veio

Durante a Festa do Líder da última quarta-feira, 6, o Vacilômetro do Big Brother Brasil 24 estourou, levando todos os participantes do reality show para o Tá Com Nada. A punição foi anunciada após Fernanda entrar na casa com um copo de bebida, o que não é permitido.

'BBB 24' tem alimentos confiscados após Fernanda levar a casa para o Tá Com Nada. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A consequência faz com que a divisão entre Xepa e Vip não exista mais. Após o anúncio da punição, os brothers encontraram a geladeira vazia. Durante a manhã desta quinta-feira, 7, eles receberam o kit de itens básicos para cozinha oferecidos no Tá Com Nada.

Leidy Elin retirou o kit do antigo Vip. Na dispensa, ela encontrou 1kg de arroz, 1kg de feijão, sal, temperos, café, açúcar, óleo e goiabada. “Se mandaram 1kg é porque não é muito tempo, tem que associar isso. Deve ser hoje e amanhã”, comentou com Giovanna e Isabelle.

Em seguida, o kit da Xepa foi enviado. Davi foi o primeiro participante a analisar os itens enviados. Os brothers receberam os mesmos alimentos que o Vip, mas em maior quantidade.