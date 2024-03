Boninho comentou a punição que levou a casa toda do BBB 24 para o Tá Com Nada na festa desta quarta-feira, 6. “Agora é perrengue”, disse o comandante do programa em vídeo no Instagram.

O que aconteceu foi que a confeiteira e modelo Fernanda esqueceu a regra que proíbe de levar qualquer tipo de alimento das festas para dentro da casa, e entrou na mansão com um copo de bebida. Imediatamente ele foi punida, recebendo uma mensagem no telão interno da casa: “Fernanda: atenção - 50 estalecas”.

O “Vacilômetro”, que conta as infrações cometidas pelos competidores com as respectivas punições, bateu então no limite e todos sofreram a consequência. Agora eles ficarão com a vida um pouco mais difícil às vésperas de uma prova exigente. “Amanhã [hoje] tem uma prova longa”, lembrou Boninho.

Boninho comenta 'Tá Com Nada' no BBB após infração de Fernanda Foto: Reprodução de Vídeo/Instagram/@jbboninho; Reprodução de Vídeo/X/@gshow