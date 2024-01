BBB 24: Dado Dolabella critica Rodriguinho e defende Wanessa: ‘Quero que rache essa amizade’

Rodriguinho andou criticando as posturas de Wanessa na casa, principalmente, com o seu adversário Davi. Ele acredita que a cantora faz acusações contra o motorista de aplicativo em situações nas quais ele não está envolvido — e que tenta envolvê-lo em todas as discussões da casa.

“Sempre dá um jeito de cair na história que ele [Davi fez algo]... Beleza, isso daí a gente já viu faz tempo, por isso a gente votou nele. Não aguento isso. E tudo você [a Wanessa] sabe, tudo é fod*, tudo com você [a Wanessa] é maior. A gente [Bin] é pipoca. Camarote é Wanessa e Yasmin”, disse Rodriguinho em conversa no quarto com MC Bin Laden e Fernanda sobre o comportamento da cantora.