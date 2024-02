BBB 24: Davi chama Wanessa de ‘falsa’ e analisa mudança de comportamento da sister; veja vídeo

Davi já protagonizou diversos conflitos com a cantora na casa e, em conversa com Isabelle, ele comentou que percebeu uma mudança no comportamento da sister depois de voltar de paredões.

“A Wanessa nem olhava na minha cara. Voltei da Bate e Volta no Paredão passado, ela começou até a sorrir para mim. Tudo porque tinha medo de eu ganhar alguma prova e indicá-la ao Monstro ou Paredão. Ela é falsa”, afirmou.