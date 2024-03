BBB 24: Davi discute relação com Isabelle após Sincerão: “O que você fez não se faz com ninguém”

Davi e Isabelle discutiram a relação no Big Brother Brasil na tarde desta terça-feira, 19. Na noite de ontem, após a dinâmica do Sincerão, ele tentou conversar com a sister sobre as revelações do jogo, mas ela se negou a encarar o assunto, dizendo que queria ficar um tempo sozinha.

Davi e Isabelle se reconciliam no BBB Foto: Reprodução de Vídeo/Rede Globo

Davi teria ficado chateado por Isabelle ter usado a expressão “perder tempo” sobre conversar com ele, em um momento que se mostrou disposto a ouvir os desabafos da amiga. A sister tinha ficado confusa com as acusações de Raquele contra Alane e Beatriz, dizendo que elas criticaram a cunhã antes de se aproximarem dela. Isso levantou questionamentos sobre lealdades e as verdadeiras intenções dos participantes.

PUBLICIDADE “Aquela palavra que você utilizou comigo na cozinha, de ‘perder o meu tempo’, conversando sobre esse assunto com você, aquilo me doeu”, desabafou Davi. Isabelle questionou por que ele não disse na hora, e o brother rebateu afirmando que era ela “que tinha que se tocar”. “Mas eu nem lembrava”, respondeu a sister. “Você tem que se lembrar, sim, das coisas que você faz”, confrontou Davi. Ele insistiu na situação da cozinha. “Você sempre quer impor, sempre quer falar. Não é assim, cara, não é assim. Ontem, o que você fez na cozinha não se faz com ninguém”, falou Davi. “Meu Deus, você tá falando como se eu tivesse cometido um crime”, respondeu Isabelle.

A conversa continuou com Isabelle pedindo desculpas e insistindo que não teve a intenção de magoá-lo. O baiano voltou a dizer que a jogadora não o escuta. No sábado, Davi tinha dito para Isabelle que ela parecia estar “dormindo no jogo”. Após uma longa conversa, os dois se entenderam e se abraçaram.

Mais tarde, no entanto, Davi voltou a falar do assunto com a sister. Ele bateu na tecla de que não queria que Isabelle dormisse com suas dúvidas sobre o jogo na cabeça, acordando mal no dia seguinte.