BBB 24: Dinâmica da semana apresenta Poder Sem Volta e paredão quádruplo; confira os detalhes

Na quinta-feira, 21, foi realizada a 14ª Prova do Líder, resultando em Giovanna assumindo a liderança pela segunda vez. Na sexta-feira, 22, o programa apresentará a dinâmica Perde e Ganha, na qual será revelado o detentor do Poder Curinga da semana. Esse poder, conhecido como Poder Sem Volta, permite ao seu possuidor excluir um dos participantes da prova Bate e Volta.

Ainda na sexta-feira, a líder indicará duas pessoas para a dinâmica do Na Mira do Líder. No sábado, 23, ocorrerá a Prova do Anjo, que, em uma reviravolta das regras, não permitirá que o Anjo conceda imunidade a outro participante, mantendo apenas a autoimunidade.