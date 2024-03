BBB 24: ‘Ele não é jogador e ponto’, diz Arthur Aguiar sobre Davi; veja vídeo

Arthur Aguiar, vencedor do Big Brother Brasil em 2022, questionou o rótulo de ‘jogador’, que vem sendo atribuído a Davi na atual edição. O comentário foi feito durante sua participação no Mesacast BBB (podcast oficial do programa que vai ao ar todos os dias ao vivo no Globoplay, Multishow e Gshow).

“Sei que os fãs do Davi não vão gostar do que vou falar, mas é minha opinião: acho que ele é o favorito, sim. Acho que ele foi muito perseguido por coisas que passaram do limite, como jogar roupa na piscina. Pegaram muito no pé dele, só fortaleceram ele cada vez mais. Mas eu, Arthur, não acho que ele é um jogador”, começou o ator.

“Jogador, para mim, é um cara que pensa em estratégias, que faz jogadas, ganha provas. Ele não fez nada disso até agora. Ele não fez nenhuma jogada para se livrar do paredão, para botar alguém, não ganhou nenhuma prova”, continuou o ex-BBB.

Arthur Aguiar fala sobre Davi no BBB 24: "Não é jogador" Foto: @bbb via Instagram e Fabio Rocha/TVGlobo

“Acho que ele merece ganhar, pela narrativa de toda a dinâmica que o programa se desenvolveu. Acho que merece ganhar, mas não acho que seja um jogador. Isso não diminuiu a vitória dele, só são coisas que não são”, finalizou Arthur.

Veja vídeo:

Ele ainda deixou um comentário no vídeo, publicado no perfil oficial do podcast: “Goste ou não, é a minha opinião e não vou mudar. Nenhum momento desmereci a história de vida dele aqui fora ou o que ele fez lá dentro, só disse o óbvio, Pra mim, ele não é jogador e ponto. E isso não faz mais ou menos merecedor do prêmio, é só um fato. Não vou esticar muito o assunto porque vocês não estão preparados pra essa conversa…”, escreveu.

Nos comentários do post, os internautas se dividiram. “Davi tá lá no BBB dando a cara a tapa, se posicionando sempre e não tá jogando? Acorda garoto”, escreveu uma pessoa. “Podem não gostar do Arthur, mas ele é um cara coerente e muito inteligente. Foi um grande jogador. O único camarote a vencer o BBB”, defendeu outra.