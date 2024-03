BBB 24: eliminado, Michel diz que TDAH prejudicou seu jogo no reality

Na ocasião, Michel havia comentado com MC Bin Laden sobre a intenção de voto de um outro participante. Mais tarde, afirmou que soubera da informação pelo próprio Bin, gerando confusão. O professor de geografia só foi entender a bagunça após sua eliminação, ao participar do Bate-papo BBB, onde assistiu a momentos do programa. Ele ficou chocado ao descobrir que, na verdade, ele mesmo fora o autor do cochicho.

No Mais Você, o apresentador Fabricio Battaglini quis saber se o TDAH atrapalhou Michel no jogo. “Eu estou muito feliz e orgulhoso comigo pela concentração que tive [nas provas]. Sempre tive muito problema de concentração. Tinham coisas que realmente fugiam ali... Eu não sabia de onde vinha a informação. Isso me atrapalhou no jogo com certeza. Às vezes, depois de conversar com Lucas, eu perguntava para aliados, como Raquele, se eu tinha falado aquilo mesmo.” Isso o deixava inseguro para jogar na casa. Mas o recém-eliminado pensa que a pressão do programa causa esquecimentos semelhantes nos brothers e sisters em geral.