BBB 24: Entenda briga entre Yasmin Brunet e MC Bin Laden no reality

Yasmin Brunet e MC Bin Laden discutiram no BBB 24 nesta sexta-feira, 19. Quando Yasmin estava com Wanessa Camargo, o músico perguntou se elas estavam chateadas com ele e disse que ele estava “bolado” com elas. Veja acima.

PUBLICIDADE A modelo e a cantora contaram que se chateou ele após uma briga do funkeiro com Vanessa Lopes, que desistiu do BBB nesta sexta-feira, 19. Yasmin disse que o artista a ignorava “há dois dias”. As duas despistaram o assunto e Bin Laden mostrou o dedo do meio, o que não agradou Yasmin. “Sou uma mulher de 35 anos, me respeita”, disse ela.

À noite, a modelo e Bin Laden fizeram as pazes. “Independente do jogo, são pessoas. Então, por um momento, tem que ser fod*-** o jogo e se importar mais com as pessoas”, disse ela.