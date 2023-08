‘BBB 24′: entenda como vai ser a dinâmica de voto único por CPF da próxima edição

A próxima edição do Big Brother Brasil trará mudanças em sua dinâmica, com um novo sistema de votação.

Após rumores circularem nas redes nesta quinta-feira, 24, com imagens de uma reunião de lideranças da Globo indicando a mudança, a confirmação do novo sistema só nesta sexta-feira. 25, com um post no perfil do programa nas redes.

No BBB 24, o público terá o direito de votar de duas formas diferentes: Voto da Torcida e Voto Único. No Voto da Torcida, os espectadores podem votar quantas vezes desejarem, fazendo login com sua conta Globo no portal Gshow, cujo cadastro é gratuito.

Já o Voto Único exige que o usuário informe seu CPF para verificação de autenticidade, permitindo que vote apenas uma vez por paredão. Cada modelo de votação terá o peso de 50% no resultado final, com a decisão sendo baseada na média ponderada dos dois formatos.

Além disso, a dinâmica do jogo será dividida em duas fases com objetivos distintos de votação. Na primeira fase, o público votará em quem deseja que permaneça na casa, sendo eliminado o participante com menos votos.

Na segunda fase, a votação se voltará para a eliminação, e o participante com o maior número de votos deixará a competição. A decisão de quando termina a primeira fase e começa a segunda ficará a cargo do Big Boss.