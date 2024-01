BBB 24 estreia academia após dinâmica no jardim e decoração repercute na web; veja

O BBB 24 estreou a academia da edição nesta segunda-feira, 15, após uma dinâmica no jardim. Os participantes tiveram que pedalar para “gerar energia o suficiente” e inaugurar o espaço. Inspirada em fantasia, a decoração conta até com a cabeça de um dragão. Veja acima.

BBB 24 estreia academia da casa após dinâmica Foto: Reprodução/Globoplay

Os brothers correram para conhecer o ambiente e os “bonequinhos” de cada um deles — a academia é um local de articulação de jogo que traz figuras dos participantes como ímãs.

Nas redes sociais, os usuários repercutiram a novidade e compararam a academia com o seriado Game of Thrones devido à decoração do ambiente.