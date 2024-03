BBB 24: Fernanda leva punição e casa vai para ‘Tá com nada’ durante festa do líder; entenda

A festa do líder Lucas no Big Brother Brasil 24 da noite desta quarta-feira, 6, começou feliz, mas a felicidade não durou muito tempo. Durante a madrugada de agito, Fernanda entrou com um copo de bebida na casa e foi punida com a perda de 50 estalecas, o que levou a casa inteira para o “Tá com Nada”. As regras do programa não permitem entrada de alimentos e bebidas da festa dentro da residência.

Fernanda leva copo para dentro da casa durante festa do líder, perde 50 estalecas e leva todos os participantes para o "Tá com Nada". Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

PUBLICIDADE Com a punição da confeiteira, os brothers bateram o limite do “Vacilômetro”, um contador de infrações dos participantes durante o programa. O atingimento do limite já vinha sendo esperado desde a semana passada, quando ocorreu uma treta generalizada devido à perda de estalecas. Na ocasião, o apresentador Tadeu Schmidt explicou ao público no que consiste o castigo: o grupo inteiro é punido e recebe apenas uma alimentação básica. Veja o vídeo do momento:

“Eles estavam muito perto de chegar no Tá Com Nada e aconteceu. Agora é perrengue, mas arroz, feijão e goiabada estão garantidos”, publicou o diretor do programa, Boninho, no X, antigo Twitter.

A punição coletiva veio rápido e todas as “regalias” foram suspensas, agora os brothers estão com menos benefícios do que a Xepa. Ao abrir a geladeira durante as festividades, Lucas e outros participantes se depararam com todos os mantimentos confiscados. Agora todos serão obrigados a passar os dias apenas com itens básicos de sobrevivência.