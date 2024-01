BBB 24: Festa com shows de funk é marcada por flerte, alerta sobre ‘jogo sujo’ e sapo na sala

A quarta festa do Big Brother Brasil 24 começou neste sábado, 20, e se estendeu até a madrugada deste domingo, 21. O reality recebeu três grandes nomes do funk brasileiro: Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco e DJ Marlboro.

Festa do BBB 24 recebeu show de Valesca Popozuda. Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

No começo da noite, Valesca chegou a dizer que estava realizando um sonho com a apresentação no programa. O nome da cantora também ficou em alta nas redes sociais por conta de uma interação com Rodriguinho - o brother tem sido criticado por ficar sentado durante os shows que já aconteceram na casa. Desta vez, ele também ficou sentado durante a apresentação de Valesca, mas a artista, interagindo com os participantes, resolveu dançar bem na frente do cantor, que precisou se levantar. Mais tarde, ao comentou o show nas redes sociais. Veja o momento:

Conversa entre Davi e Yasmin

Uma conversa entre Davi e Yasmin foi um dos maiores destaques da noite. O brother quis alertar a modelo sobre algumas pessoas na casa, como Nizam e Rodriguinho, que estariam fazendo “jogo sujo”.

“Quem anda com porcos, farelo come. O mal por si só se destrói. Sai um hoje, sai um amanhã e cuidado para você não chegar a sair também junto com ele”, disse o motorista. Yasmin pontuou que não se considera do grupo deles, mas que é amiga de Rodriguinho.

Algum tempo depois, a sister foi desabafar sobre o papo com Wanessa, dizendo estar preocupada por estar sendo aliada de alguém com atitudes negativas. As duas comentaram que o cantor tem falas problemáticas, mas, na visão de Wanessa, elas estão “andando com a casa inteira”, não só com ele.

As duas ainda discutiram a relação com Davi. “Como ele voltou de dois paredões, ele está muito certo de que está muito forte aqui”, opinou Wanessa. Yasmin disse que se sente mal por dormir no mesmo quarto que o brother, sendo que votou nele para a berlinda.

Flerte entre Vinícius e Isabelle

O primeiro beijo do BBB 24 ainda não aconteceu, apesar dos esforços de Matteus com Deniziane, que já até dormiram abraçados. Desta vez, porém, foram Vinícius e Isabelle que protagonizam o maior flerte da noite.

“Você acha que não tenho vontade de dar um beijo na tua boca?”, disse o brother enquanto eles conversavam no quarto. Ele afirmou que só está esperando o “sinal verde” da sister. Contudo, ela não correspondeu: “Que sinal, Vinícius? Sou sua amiga!”. “Mas quem manda ser maravilhosa? A carne é fraca, a gente fica carente”, respondeu o atleta.

Depois, ele voltou a tocar no assunto. “Vou te chamar de ‘medalha’”, disse. “Medalha?”, questionou a sister. “É que está tão difícil você”, respondeu ele.

Sapo na sala

Outro evento inusitado marcou a madrugada no BBB 24: um sapo de verdade apareceu na sala da casa mais vigiada do Brasil.

O animal foi visto por Rodriguinho durante conversa com Mc Bin Laden. Pouco tempo depois, Luigi resolveu tirar o animal de lá.

Com a ajuda dos brothers, ele removeu o sapo da parede e mostrou para os participantes que estavam na área externa. Depois, jogou o anfíbio na piscina. Veja:

Movimentações no jogo

A madrugada ainda teve algumas movimentações discretas no jogo. Vinícius estava avaliando quem seriam os participantes mais fortes e mais fracos da casa. Neste momento, disse que Davi não foi acolhido por ninguém quando teve desentendimentos com outras pessoas na casa.

Já Bin Laden disse que queria evitar brigas no momento: “Foi tanta confusão que eu estava envolvido que agora estou correndo de confusão. Prefiro ir dormir”. Wanessa tentou descobrir quem estaria distribuindo emojis de cobra no Queridômetro e desconfiou do funkeiro: “Estou entre o Bin, que pode estar mentindo, o Davi e o Vini. É um desses três, eu acho”.