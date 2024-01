BBB 24: Giovanna cai no choro após ‘ameaça’ de Big Boss: ‘mais cuidado’; veja vídeo

Giovanna recebeu uma chamada de atenção do Big Boss na tarde desta segunda-feira, 22, no Big Brother Brasil 24. A produção pediu para que a sister, que fraturou o pé logo no começo do reality, tomasse mais cuidado e usasse melhor as muletas que foram fornecidas. Veja o vídeo acima.

“Você precisa reforçar o cuidado com seu pé, conforme já foi orientada. Mais repouso e ao se movimentar sempre usando as duas muletas. Evitar ao máximo o apoio sobre o pé machucado. Mais cuidado ou sua participação no programa pode acabar”, disse a voz do Big Boss.

BBB 24: Giovanna chora após chamada de atenção da produção. Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

De início, Giovanna fez sinal de positivo para o recado, mas depois caiu no choro por conta da “ameaça” da produção. Ele disse aos brothers que se sentia mal por “não poder fazer nada” na casa. “Não é questão de fazer ou não fazer, é um saco, eu odeio depender das pessoas”, disse.

A nutricionista fraturou o 5° metatarso, um dos ossos do pé, durante a primeira festa do programa, no dia 10 de janeiro. Desde então, está usando uma bota ortopédica (que deve ficar por cinco semanas) e se locomovendo com a ajuda de muletas.