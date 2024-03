BBB 24: Giovanna vence Prova do Líder; assista ao momento e veja escolhidos para o Vip

A semana começou agitada na casa mais vigiada do Brasil. Na terça-feira, 19, Alane e Leidy Elin protagonizaram uma briga aos gritos. As duas eram aliadas no início do confinamento, mas discutiram por causa de supostas novas amizades no jogo.

Ainda na terça-feira, Raquele foi eliminada do BBB 24 com 87,14% dos votos, a maior porcentagem da edição até o momento.