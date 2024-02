O Big Brother Brasil anunciou mudança nos horários de exibição durando os dias de carnaval. A maior parte dos programas vai começar mais cedo, com exceção desta sexta-feira, 9, e da próxima terça-feira, 13.

O motivo é a tradicional transmissão da Globo dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo e do Rio de Janeiro. A festa nos sambódromos vai ao ar desta sexte até segunda. E como ficam os horários do BBB 24?

Tadeu Schmidt na casa BBB 24 Foto: Globo/Manoella Mello/Divulgação

Veja os horários do BBB durante o carnaval

Sexta, 9 de fevereiro: previsão de ir ao ar no horário habitual, por volta de 22h25, depois de Renascer.

previsão de ir ao ar no horário habitual, por volta de 22h25, depois de Renascer. Sábado, 10 de fevereiro: BBB deve começar mais cedo, a partir das 21h50, depois de Renascer.

BBB deve começar mais cedo, a partir das 21h50, depois de Renascer. Domingo, 11de fevereiro: BBB deve começar mais cedo, a partir das 21h05, depois do Fantástico.

BBB deve começar mais cedo, a partir das 21h05, depois do Fantástico. Segunda, 12 de fevereiro: BBB deve começar mais cedo, a partir das 21h10, logo após Renascer.

BBB deve começar mais cedo, a partir das 21h10, logo após Renascer. Terça, 13 de fevereiro: previsão de ir ao ar no horário habitual, por volta de 22h25, depois de Renascer.

Apesar disso, a dinâmica da casa não muda muito.

Dinâmica da casa do BBB 24 durante semana de carnaval Foto: Reprodução de Vídeo/Gshow/Globo

Com a vitória de Lucas Henrique na prova do líder nesta sexta, que virou a noite por ser de resistência, ele terá de escolher quatro participantes para o “Na Mira do Líder”.

Depois, tem prova do anjo no sábado, paredão triplo no domingo com resgate do líder e prova bate e volta, e eliminação na terça.