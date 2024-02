BBB 24: Isabelle quase ‘cai’ em pé quebrado de Giovanna pela 3ª vez e reação viraliza; veja vídeo

A noite de eliminação do Big Brother Brasil 24 rendeu mais um meme para os internautas. Desta vez, a reação de Isabelle ao saber que permaneceu na casa após disputar o Paredão com Marcus Vinicius, que foi eliminado, e Davi, ficou em alta depois da exibição do programa nesta terça-feira, 13.

Em meio à surpresa e felicidade de não ter sido eliminado, a sister “caiu” do sofá e se ajoelhou no chão. Com movimento, ela acabou esbarrando no pé de Giovanna, que está imobilizado por conta de uma fratura no 5° metatarso. Veja o vídeo acima.

Momento em que Isabelle quase 'cai' em cima do pé quebrado de Giovanna no BBB 24. Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

O momento viralizou não só pela reação de Giovanna, que logo fez uma expressão de dor, mas também porque situações muito parecidas já haviam acontecido anteriormente em outras duas ocasiões.

Com isso, internautas resgataram e compilaram vídeos de outros Paredões, quando Isabella foi salva da eliminação e quase machucou o pé de Giovanna. Veja:

“A Isabelle quase deixando a Giovanna mais três meses sem pé”, brincou um usuário. Já outro destacou também a reação de Michel, que estava sentado ao lado de Giovanna: “A cara do Michel quando a Isabelle pisa no pé da Giovanna”.

Como foi o Paredão?

Marcus Vinicius foi o eliminado desta terça com 84,86% dos votos. A saída do brother gerou repercussões significativas entre os participantes e levantou discussões sobre a percepção do público em relação ao jogo, além de incitar a formação de novas estratégias e alianças. Leidy Elin expressou preocupação sobre a força de Davi fora da casa, sugerindo que ele se tornou um dos competidores mais fortes. Já o discurso de eliminação foi um ponto de reflexão para os confinados. A escolha da “vilã” da temporada se tornou tópico de debate, com Rodriguinho apontando Fernanda como dona do título. Veja mais aqui.