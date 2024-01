BBB 24: Juninho, Nizam, Pitel e Raquele são escolhidos para o ‘Na Mira do Líder’; entenda dinâmica

O novo líder do Big Brother Brasil 24 definido nesta quinta-feira, 18, Matteus Amaral já decidiu quem são as quatro pessoas que estarão no Na Mira do Líder para o próximo paredão: Juninho, Nizam, Pitel e Raquele. Um dos quatro será escolhido para ser indicado ao paredão nesta sexta-feira, 19.

Na dinâmica, novidade na edição, o líder da semana deve pré-indicar algumas pessoas que são sua opção de voto antes da formação do paredão. Durante a formação, o líder só pode indicar alguém entre os pré-selecionados.

PUBLICIDADE Em suas justificativas, Matteus afirmou que a escolha de Juninho foi feita devido ao atrito recente entre os brothers. “Aconteceram algumas coisas e eu fiquei bem chateado. Também não é nada pessoal, mas eu vou decidir, de acordo com o tempo, o que aconteceu”, pontuou. Para a escolha de Pitel, Raquele e Nizam, a justificativa foi a mesma: falta de proximidade. “Nizam, me perdoa, mano. Não é nada de maldade. A Pitel, pela questão de proximidade, mas não é nada pessoal também... E a Raquele. Desculpa”, disse.

Após a decisão, Raquele disse que Matteus poderia ‘ficar tranquilo’, que estava tudo bem. Mas do outro lado a reação não foi a mesma. Pitel e Nizam discutiram sobre isso em tom de decepção.

“Eu não entendo o jogo dele”, disse Pitel, e Nizam respondeu: “Se ele tá me mirando, ele tá tomando a dor errada”.

Pitel e Nizam, junto com Juninho e Raquele foram escolhidos para estarem 'Na Mira do Líder' desta semana. Foto: Reprodução de Vídeo/Rede Globo

Ainda na noite desta quinta-feira, 19, o jogador definiu quem ficaria no Vip com ele e quem ficaria na Xepa. Os selecionados para o Vip foram: Vanessa Lopes, Isabelle, Davi, Juninho, Deniziane, Rodriguinho, Lucas Henrique, Vinicius e Alane.

Publicidade

Na Xepa, restaram: Yasmin, Wanessa, Nizam, Fernanda, Pitel, Beatriz, Leidy Elin, MC Bin Laden, Luigi, Raquele, Michel, Giovanna, Marcus Vinicius.