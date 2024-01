BBB 24: Luigi se emociona ao ganhar carro antes do paredão; veja vídeo

Antes do resultado da berlinda ser revelado por Tadeu Schmidt no ao vivo desta terça, o brother avistou um totem com uma alavanca. O pipoca acionou o dispositivo e desbloqueou uma ativação de um patrocinador do programa.

No gramado, os competidores foram surpreendidos por um carro, que, dentro, tinha objetos pessoais de cada um. No fim da dinâmica, Luigi se surpreendeu ao descobrir que ficaria com o automóvel por ter sido o participante que desbloqueou a alavanca.

Emocionado, o emparedado dedicou o prêmio ao pai. “Pai, esse aqui é teu. Esse aqui é teu, pai!”, celebrou o brother. Veja um vídeo do momento: